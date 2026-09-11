سمية البعلبكي تطلق أغنيتها الجديدة "يعني أرتحت"

أطلقت الفنانة سمية أغنيتها الجديدة بعنوان "يعني أرتحت"، في عمل غنائي جديد يجمعها بعدد من الأسماء الفنية اللبنانية.

وجاءت الأغنية من كلمات ، وألحان وتوزيع ، فيما أضفى علي المذبوح لمسته الموسيقية من خلال صولو المزمار. أما الفيديو كليب، فحمل توقيع المخرج .

وتولت "Souma Production" إنتاج العمل، الذي يشكل إضافة جديدة مميزة ولافتة إلى رصيد سمية البعلبكي الفني.

