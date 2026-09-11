سمية البعلبكي تطلق أغنيتها الجديدة "يعني أرتحت"

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أطلقت الفنانة اللبنانية سمية البعلبكي أغنيتها الجديدة بعنوان "يعني أرتحت"، في عمل غنائي جديد يجمعها بعدد من الأسماء الفنية اللبنانية.
وجاءت الأغنية من كلمات منير بوعساف، وألحان وتوزيع بلال الزين، فيما أضفى علي المذبوح لمسته الموسيقية من خلال صولو المزمار. أما الفيديو كليب، فحمل توقيع المخرج عادل سرحان.
وتولت "Souma Production" إنتاج العمل، الذي يشكل إضافة جديدة مميزة ولافتة إلى رصيد سمية البعلبكي الفني.