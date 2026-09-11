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فنون ومشاهير

بعد إصابة قدمه.. ممثل شهير يكشف عن نظامه الغذائي الجديد (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2026 | 15:30
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بعد إصابة قدمه.. ممثل شهير يكشف عن نظامه الغذائي الجديد (فيديو)
بعد إصابة قدمه.. ممثل شهير يكشف عن نظامه الغذائي الجديد (فيديو) photos 0
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كشف الممثل الشهير ظافر العابدين عن تعديلات أدخلها على عاداته الغذائية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تراجع نشاطه البدني بسبب إصابة في قدمه تعرض لها في آب/أغسطس الماضي، مؤكداً حرصه على الحفاظ على لياقته.

وأوضح العابدين، في فيديو نشره عبر حسابه على "إنستغرام"، أنه أعاد تنظيم مواعيد وجباته، فأصبح يؤخر الفطور إلى وقت متقدم من الصباح، بينما يتناول العشاء في وقت أبكر من المعتاد.

كما لفت إلى تركيزه على البروتين خلال وجبة الفطور، مستعرضاً وجبته التي حضّرها من الزبادي اليوناني، مع التوت الأزرق والفراولة والمكسّرات والبذور والكرز، إلى جانب القليل من عسل النحل.

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ظافر العابدين

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