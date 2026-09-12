تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو غامض لأحمد السعدني ينتهي بسقوط هاتفه

Lebanon 24
12-09-2026 | 13:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فيديو غامض لأحمد السعدني ينتهي بسقوط هاتفه
فيديو غامض لأحمد السعدني ينتهي بسقوط هاتفه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أثار أحمد السعدني تساؤلات متابعيه بعد نشر مقطع عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "فيه حد ماشي ورايا"، قبل أن يسقط الهاتف ويتوقف التسجيل فجأة.

وانتشر الفيديو سريعاً، فيما رجّح بعض المتابعين أن يكون تمهيداً لعمل فني جديد، بسبب طريقة تصويره ونهايته الغامضة. ولم يوضح السعدني حتى الآن حقيقة المقطع أو ما إذا كان جزءاً من حملة ترويجية.

ويستعد الفنان المصري للعودة إلى البطولة المطلقة من خلال مسلسل جديد في رمضان 2027، لم تُكشف بعد تفاصيل قصته أو بقية أبطاله.

وكان السعدني قد شارك أخيراً في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، كما ظهر في "لام شمسية" خلال رمضان 2025، إلى جانب أمينة خليل ومحمد شاهين ويسرا اللوزي.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
مرض غامض يصيب سائحًا.. هذا ما جرى معه!
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
نفوق جماعي للسردين.. فيروس غامض يربك العلماء
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جسم غامض يعبر أجواء مولدوفا وينفجر.. ما هويته؟
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار غامض يهز صنعاء
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:45:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد السعدني

يسرا اللوزي

محمد شاهين

أمينة خليل

لام شمسية

محمد ش

شاهين

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-09-13
Lebanon24
04:41 | 2026-09-13
Lebanon24
03:23 | 2026-09-13
Lebanon24
02:51 | 2026-09-13
Lebanon24
00:18 | 2026-09-13
Lebanon24
23:20 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24