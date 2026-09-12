فيديو غامض لأحمد السعدني ينتهي بسقوط هاتفه

أثار تساؤلات متابعيه بعد نشر مقطع عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه: "فيه حد ماشي ورايا"، قبل أن يسقط الهاتف ويتوقف التسجيل فجأة.

وانتشر الفيديو سريعاً، فيما رجّح بعض المتابعين أن يكون تمهيداً لعمل فني جديد، بسبب طريقة تصويره ونهايته الغامضة. ولم يوضح السعدني حتى الآن حقيقة المقطع أو ما إذا كان جزءاً من حملة ترويجية.

ويستعد الفنان المصري للعودة إلى البطولة المطلقة من خلال مسلسل جديد في 2027، لم تُكشف بعد تفاصيل قصته أو بقية أبطاله.

وكان السعدني قد شارك أخيراً في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، كما ظهر في " " خلال رمضان 2025، إلى جانب ومحمد ويسرا اللوزي.