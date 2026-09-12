مدير أعمال مصطفى شعبان يلجأ للقضاء بسبب ابتزاز إلكتروني

أعلن ، مدير أعمال الفنان ، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية، الأحد، ضد شخص اتهمه بابتزازه ومضايقته إلكترونياً طويلة.

وقال محمود لموقع "نيوز رووم" إن المضايقات جرت عبر " "، متهماً الشخص باستهداف شخصيات عامة والضغط عليها من خلال نشر محتوى أو التهديد بنشره.

وأضاف أن الشخص يقيم في إحدى قرى ، وكان يتلقى العلاج من الإدمان في إحدى المصحات النفسية، بحسب قوله.

وأكد محمود أنه اتفق مع محاميه على بدء الإجراءات القانونية، مشدداً على أن الجهات المختصة والقضاء المصري سيتوليان التحقيق في ملابسات الواقعة.