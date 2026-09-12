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فنون ومشاهير

مدير أعمال مصطفى شعبان يلجأ للقضاء بسبب ابتزاز إلكتروني

Lebanon 24
12-09-2026 | 15:14
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مدير أعمال مصطفى شعبان يلجأ للقضاء بسبب ابتزاز إلكتروني
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أعلن وليد محمود، مدير أعمال الفنان مصطفى شعبان، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية، الأحد، ضد شخص اتهمه بابتزازه ومضايقته إلكترونياً منذ فترة طويلة.

وقال محمود لموقع "نيوز رووم" إن المضايقات جرت عبر "فيسبوك"، متهماً الشخص باستهداف شخصيات عامة والضغط عليها من خلال نشر محتوى أو التهديد بنشره.

وأضاف أن الشخص يقيم في إحدى قرى محافظة الشرقية، وكان يتلقى العلاج من الإدمان في إحدى المصحات النفسية، بحسب قوله.

وأكد محمود أنه اتفق مع محاميه على بدء الإجراءات القانونية، مشدداً على أن الجهات المختصة والقضاء المصري سيتوليان التحقيق في ملابسات الواقعة.

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