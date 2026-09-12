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فنون ومشاهير

حصل على جائزة في مهرجان فينيسيا.. مخرج اسرائيلي هاجم تل أبيب

Lebanon 24
12-09-2026 | 16:30
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حصل على جائزة في مهرجان فينيسيا.. مخرج اسرائيلي هاجم تل أبيب
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منحت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي "NAZA"، من إخراج الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل صور، بعد عرض حظي بتصفيق استمر نحو 25 دقيقة.

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<strong> فيلم NAZA</strong>

ويتناول الفيلم، وفق صناعه، استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف داخل قطاع غزة، مستنداً إلى شهادات 24 ضابطاً إسرائيلياً.

وخلال تسلمه الجائزة، تحدث أبراهام عن استمرار مقتل المدنيين والأطفال الفلسطينيين بالتزامن مع انعقاد المهرجان، مستشهداً بمقتل طفلة في الثالثة داخل مدرسة، وأخرى في السابعة مع والدها داخل سيارة، فضلاً عن شقيقتين داخل منزلهما.

كما انتقد الحملة التي قال إن الحكومة ووسائل الإعلام الإسرائيلية تشنانها ضد الفيلم، معتبراً أنها لا تلغي الشهادات والمواد التي يعرضها. وأشاد بالصحافيين الفلسطينيين الذين وثقوا أحداث الحرب، رغم مقتل أعداد كبيرة منهم.

وحمّل أبراهام الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا مسؤولية سياسية عن استمرار الحرب، منتقداً التمويل والدعم والغطاء السياسي المقدم لإسرائيل.

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