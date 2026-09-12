حصل على جائزة في مهرجان فينيسيا.. مخرج اسرائيلي هاجم تل أبيب

منحت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا جائزتها الخاصة للفيلم الوثائقي "NAZA"، من إخراج الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل صور، بعد عرض حظي بتصفيق استمر نحو 25 دقيقة. Advertisement

ويتناول الفيلم، وفق صناعه، استخدام الجيش للذكاء الاصطناعي في عمليات الاستهداف داخل ، مستنداً إلى شهادات 24 ضابطاً إسرائيلياً.

وخلال تسلمه الجائزة، تحدث أبراهام عن استمرار مقتل المدنيين والأطفال بالتزامن مع انعقاد المهرجان، مستشهداً بمقتل طفلة في الثالثة داخل مدرسة، وأخرى في السابعة مع والدها داخل سيارة، فضلاً عن شقيقتين داخل منزلهما.

كما انتقد الحملة التي قال إن الحكومة ووسائل الإعلام تشنانها ضد الفيلم، معتبراً أنها لا تلغي الشهادات والمواد التي يعرضها. وأشاد بالصحافيين الفلسطينيين الذين وثقوا أحداث الحرب، رغم مقتل أعداد كبيرة منهم.

وحمّل أبراهام وألمانيا وإيطاليا مسؤولية سياسية عن استمرار الحرب، منتقداً التمويل والدعم والغطاء السياسي المقدم لإسرائيل.