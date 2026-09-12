هشام عباس يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره فنياً

كشف الفنان أن اسمه الحقيقي هو " "، موضحاً أن والده اختار الاسم المركب لإرضاء جده الذي أراد تسميته محمد، ووالدته التي فضّلت اسم هشام.

وقال خلال مقابلة اعلامية إن اسمه تسبب في اختلاف طريقة مناداته، إذ كان يُعرف في المدرسة بمحمد هشام، بينما ناداه بعض زملائه بمحمد وآخرون بهشام.

وعند دخوله مجال الغناء، نصحه المحيطون به بعدم اعتماد "محمد هشام" بسبب وجود مطربين كثر يحملون اسم محمد، بينهم ومحمد ومحمد الحلو ومحمد محيي.

وأضاف أن اسم "هشام المصري" طُرح عليه أيضاً، لكنه لم يقتنع به بعدما على أحد ألبومات الفنانة سيمون خلال عمله مهندس صوت، ليحسم اختياره لاحقاً ويعتمد اسم "هشام عباس".