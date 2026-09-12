تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

هشام عباس يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره فنياً

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هشام عباس يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره فنياً
هشام عباس يكشف اسمه الحقيقي وسبب تغييره فنياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف الفنان هشام عباس أن اسمه الحقيقي هو "محمد هشام"، موضحاً أن والده اختار الاسم المركب لإرضاء جده الذي أراد تسميته محمد، ووالدته التي فضّلت اسم هشام.

وقال خلال مقابلة اعلامية إن اسمه تسبب في اختلاف طريقة مناداته، إذ كان يُعرف في المدرسة بمحمد هشام، بينما ناداه بعض زملائه في الجامعة بمحمد وآخرون بهشام.

وعند دخوله مجال الغناء، نصحه المحيطون به بعدم اعتماد "محمد هشام" بسبب وجود مطربين كثر يحملون اسم محمد، بينهم محمد منير ومحمد فؤاد ومحمد الحلو ومحمد محيي.

وأضاف أن اسم "هشام المصري" طُرح عليه أيضاً، لكنه لم يقتنع به بعدما شاهده على أحد ألبومات الفنانة سيمون خلال عمله مهندس صوت، ليحسم اختياره لاحقاً ويعتمد اسم "هشام عباس".

Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
البورصة السعودية: تعليق التداول موقتًا بسبب مشكلة فنية
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب اسمها في تركيا.. ريهانا تكسب معركة قضائية
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب عن مضيق هرمز: هل ينبغي لنا تغيير اسمه لـ"مضيق ترامب" بعد أن سيطرنا عليه؟
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا السبب الحقيقي للتعرق المفرط
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 12:46:33 Lebanon 24 Lebanon 24

في الجامعة

محمد منير

محمد فؤاد

محمد محيي

محمد هشام

هشام عباس

محمد محي

محمد م

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-09-13
Lebanon24
04:41 | 2026-09-13
Lebanon24
03:23 | 2026-09-13
Lebanon24
02:51 | 2026-09-13
Lebanon24
00:18 | 2026-09-13
Lebanon24
23:20 | 2026-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24