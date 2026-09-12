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فنون ومشاهير

برفقة خطيبها.. أول ظهور لليدي غاغا مع طفلها (صور)

Lebanon 24
12-09-2026 | 23:20
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برفقة خطيبها.. أول ظهور لليدي غاغا مع طفلها (صور)
برفقة خطيبها.. أول ظهور لليدي غاغا مع طفلها (صور) photos 0
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ظهرت ليدي غاغا للمرة الأولى برفقة طفلها، في صور التُقطت لها وهي تحمله بين ذراعيها بحرص خلال نزهة هادئة في شمال كاليفورنيا.

وبحسب موقع "TMZ"، شوهدت النجمة الأميركية وهي تمسك طفلها الملفوف بغطاء قريباً من صدرها، بينما كانت تسير برفقة خطيبها مايكل بولانسكي وأحد الأصدقاء.

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وحافظت غاغا على قدر كبير من الخصوصية خلال ظهورها، إذ أبقت رأسها منخفضاً وسارت بسرعة مع مرافقيها، في منطقة قالت تقارير إنها تقضي فيها الأسابيع الأخيرة بعيداً عن الأضواء للاستمتاع بوقتها العائلي.

وكانت غاغا وبولانسكي قد رحّبا حديثاً بطفلهما الأول، لكن اسم الطفل وجنسه وتاريخ ولادته الدقيق لم تُكشف بعد.

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وسبق أن لمّحت النجمة إلى قرب دخولها مرحلة الأمومة خلال ظهورها في برنامج "The Late Show with stephen colbert"، حين قالت إن دورها المقبل سيكون "الأمومة".

وكانت ليدي غاغا ومايكل بولانسكي قد أعلنا خطوبتهما عام 2024، إلا أنهما لم يتزوجا بعد على ما يبدو. وكانت غاغا قد قالت في آذار إنهما يخططان للزواج "قريباً".

ويبدو أن ولادة الطفل الأول فتحت فصلاً جديداً في حياة غاغا الشخصية، بعيداً عن المسرح والكاميرات، حيث تحاول النجمة الحفاظ على مساحة خاصة لعائلتها الجديدة.

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