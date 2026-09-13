بعد 20 عاماً معاً.. نجم شهير يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن الممثل آلان ريتشسون، نجم مسلسل "Reacher"، انفصاله عن زوجته كاثرين ريتشسون بعد نحو 20 عاماً من العلاقة، في بيان مشترك نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisement

وبحسب موقع "TMZ"، كتب ريتشسون وزوجته في البيان: "بعد عشرين عاماً معاً، قررنا أنا وكات إنهاء زواجنا والاستمرار إلى جانب بعضنا بطريقة مختلفة".

وأكد الثنائي أنهما كبرا معاً خلال سنوات طويلة، وأنهما سيواصلان تربية أطفالهما الثلاثة كفريق واحد، مشيرين إلى أن شيئاً لن يقلل من قيمة السنوات التي عاشاها معاً أو من الحب والاحترام المتبادل بينهما.

وأضاف البيان أن هدفهما في المرحلة المقبلة هو منح كل طرف مساحة للنمو الشخصي، مع طلب الخصوصية مراعاة لأطفالهما.

وأشار "TMZ" إلى أن الانفصال لم يكن قراراً مفاجئاً، إذ أظهرت وثائق قانونية أن ريتشسون كان قد تقدم بطلب طلاق في كانون الأول، قبل أن يتصالح الزوجان في آذار، إلا أن العلاقة عادت على ما يبدو إلى طريق الانفصال النهائي.

وكان آلان وكاثرين قد التقيا للمرة الأولى في صف لتعليم الباليه عندما كانا في سن المراهقة، ثم أعاد صديق مشترك جمعهما بعد سنوات، ليتزوجا عام 2006.

وجاء هذا الإعلان بعد أشهر شهدت بعض المتاعب الشخصية للممثل، بينها مشادة جسدية مع أحد الجيران لم تُوجّه على خلفيتها أي اتهامات. وكان ريتشسون قد قال إن جاره هو من بدأ الحادثة، واصفاً ما جرى بأنه من أكثر اللحظات رعباً في حياته.