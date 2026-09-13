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فنون ومشاهير

بتهمة الاعتداء.. توقيف ممثل كوميدي

Lebanon 24
13-09-2026 | 02:51
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بتهمة الاعتداء.. توقيف ممثل كوميدي
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أوقفت الشرطة في ولاية فلوريدا الكوميدي تشارلستون وايت بتهمة اعتداء بسيطة، بحسب ما أفاد موقع "TMZ".
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ووفق سجلات السجن التي حصل عليها الموقع، أوقفت شرطة مدينة هوليوود في فلوريدا وايت، البالغ 49 عاماً، السبت، قبل نقله إلى سجن مقاطعة بروارد.

وتشير سجلات التوقيف إلى أن وايت وُجهت إليه تهمة "اللمس أو الضرب/الاعتداء"، وهي جنحة في القانون المحلي.

ولم تتضح فوراً تفاصيل الحادث الذي أدى إلى توقيفه، فيما يُنتظر أن يراجع قاضٍ ملفه لتحديد ما إذا كان سيقرر كفالة أو شروطاً إضافية للإفراج.

ويملك وايت حضوراً واسعاً على الإنترنت، إذ يتابعه أكثر من 250 ألف مشترك على قناته في "youtube"، كما يُعرف بعروضه الكوميدية وتعليقاته المثيرة للجدل.

وكان من المقرر أن يقدم عرضه المقبل، الأربعاء، في نادي "Off the Hook Comedy Club" بمدينة نابلس القريبة في فلوريدا، عند الساعة السابعة مساءً.

وأشار "TMZ" إلى أن وايت لم يرد فوراً على طلب التعليق.
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