بتهمة الاعتداء.. توقيف ممثل كوميدي

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ووفق سجلات السجن التي حصل عليها الموقع، أوقفت شرطة مدينة في وايت، البالغ 49 عاماً، السبت، قبل نقله إلى سجن .وتشير سجلات التوقيف إلى أن وايت وُجهت إليه تهمة "اللمس أو الضرب/الاعتداء"، وهي جنحة في القانون المحلي.ولم تتضح فوراً تفاصيل الحادث الذي أدى إلى توقيفه، فيما يُنتظر أن يراجع قاضٍ ملفه لتحديد ما إذا كان سيقرر كفالة أو شروطاً إضافية للإفراج.ويملك وايت حضوراً واسعاً على الإنترنت، إذ يتابعه أكثر من 250 ألف مشترك على قناته في " "، كما يُعرف بعروضه الكوميدية وتعليقاته المثيرة للجدل.وكان من المقرر أن يقدم عرضه المقبل، الأربعاء، في نادي "Off the Hook Comedy Club" بمدينة نابلس القريبة في فلوريدا، عند الساعة السابعة مساءً.وأشار "TMZ" إلى أن وايت لم يرد فوراً على طلب التعليق.