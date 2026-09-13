بالفيديو.. هذا ما حصل بين نانسي عجرم وأحد العازفين خلال حفلها

أظهر مقطع فيديو وهي تمازح عازف الناي بعد تقديمه عزفاً منفرداً قصيراً، خلال حفل لها في .

ووصلت الفنانة إلى الفندق برفقة مدير أعمالها ، حيث استُقبلت بالورود والبخور والزغاريد والتصفيق، وسط أزياء ولمسات من التراث .

ووضعت الشاشية على شعرها وتفاعلت مع الحاضرين، قبل أن تفاجأ داخل غرفتها باحتفال صغير أعده عدد من محبيها وأفراد فريق الاستقبال.