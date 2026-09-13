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فنون ومشاهير

بالفيديو.. هذا ما حصل بين نانسي عجرم وأحد العازفين خلال حفلها

Lebanon 24
13-09-2026 | 03:23
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بالفيديو.. هذا ما حصل بين نانسي عجرم وأحد العازفين خلال حفلها
بالفيديو.. هذا ما حصل بين نانسي عجرم وأحد العازفين خلال حفلها photos 0
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أظهر مقطع فيديو نانسي عجرم وهي تمازح عازف الناي بعد تقديمه عزفاً منفرداً قصيراً، خلال حفل لها في تونس.

ووصلت الفنانة اللبنانية إلى الفندق برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا، حيث استُقبلت بالورود والبخور والزغاريد والتصفيق، وسط أزياء ولمسات من التراث التونسي.

ووضعت نانسي الشاشية التونسية على شعرها وتفاعلت مع الحاضرين، قبل أن تفاجأ داخل غرفتها باحتفال صغير أعده عدد من محبيها وأفراد فريق الاستقبال.

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