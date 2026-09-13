بالفيديو.. جورج وسوف يكشف سبب جلوسه على المسرح خلال حفلاته

أحيا حفلاً غنائياً على مسرح "Congress Arena" في زوق مصبح، إلى جانب الفنان سيف نبيل، في افتتاح المكان الجديد المخصص للحفلات والفعاليات في .

وخلال الحفل، أوضح لجمهوره سبب جلوسه على المسرح، قائلاً: " مش مطولة... ناطر ركبي تقوى".