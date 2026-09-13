بالفيديو.. جورج وسوف يكشف سبب جلوسه على المسرح خلال حفلاته

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أحيا جورج وسوف حفلاً غنائياً على مسرح "Congress Arena" في زوق مصبح، إلى جانب الفنان العراقي سيف نبيل، في افتتاح المكان الجديد المخصص للحفلات والفعاليات في لبنان.
وخلال الحفل، أوضح وسوف لجمهوره سبب جلوسه على المسرح، قائلاً: "القعدة مش مطولة... ناطر ركبي تقوى".
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A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)