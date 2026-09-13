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فنون ومشاهير

فنانة عربية تستغيث: نريد أن نعمل!

Lebanon 24
13-09-2026 | 04:56
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فنانة عربية تستغيث: نريد أن نعمل!
فنانة عربية تستغيث: نريد أن نعمل! photos 0
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وجهت الفنانة فاطمة الكاشف نداء إلى شركات الإنتاج لترشيحها في أعمال جديدة، مؤكدة أن غيابها طال وأن الفن يمثل مصدر رزقها الوحيد.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "هذا وقت الترشيحات وتسكين الأدوار... عايزين نشتغل"، متسائلة عما يمكن أن يفعله الفنانون بعد قضاء سنوات طويلة في المهنة والحصول على جوائز عن أعمالهم.

وكان آخر أعمال الكاشف مسلسل "حرب الجبالي"، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، وبطولة أحمد رزق ورياض الخولي وسوسن بدر وفردوس عبد الحميد وعدد من الفنانين.

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رياض الخولي

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