فنانة عربية تستغيث: نريد أن نعمل!

وجهت الفنانة فاطمة نداء إلى شركات الإنتاج لترشيحها في أعمال جديدة، مؤكدة أن غيابها طال وأن الفن يمثل مصدر رزقها الوحيد.

وكتبت عبر حسابها على " ": "هذا وقت الترشيحات وتسكين الأدوار... عايزين نشتغل"، متسائلة عما يمكن أن يفعله الفنانون بعد قضاء سنوات طويلة في المهنة والحصول على جوائز عن أعمالهم.

وكان آخر أعمال الكاشف مسلسل "حرب الجبالي"، من تأليف سماح وإخراج ، وبطولة ورياض الخولي وسوسن بدر وفردوس وعدد من الفنانين.