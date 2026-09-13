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فنون ومشاهير

للمرّة الثانيّة... نقل فنان عربيّ إلى المستشفى

Lebanon 24
13-09-2026 | 10:48
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للمرّة الثانيّة... نقل فنان عربيّ إلى المستشفى
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تعرّض الفنان المصري مصطفى خاطر لأزمة صحية شديدة أثناء حضوره فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، والذي تم تكريمه فيه خلال حفل الافتتاح.
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وكشف مصدر مقرب من خاطر، أن "الفنان حضر حفل الافتتاح وتسلم درع تكريمه واحتفل مع زملائه الفنانين بالتكريم، إلا أنه شعر بألم شديد في الخصر، صباح اليوم التالي، وتم استدعاء طبيب الفندق الذي يقيم به، والذي أعطاه بعض المسكنات، إلا أنها لم تخفف الألم ليتم نقله إلى المستشفى بشكل سريع".

وأضاف المصدر أنّ "الطبيب المعالج لمصطفى خاطر، أكد أصابته بمغص كلوي والتهابات بسيطة، وتم إخضاعه لعلاج سريع، ليشعر بعدها بتحسن كبير، وعاد بعدها إلى الفندق لاستكمال فعاليات مهرجان الغردقة، لكن الآلام عادت مرة أخرى بشكل أقوى".

وأوضح أنه" تمّ نقل مصطفى خاطر للمرة الثانية إلى المستشفى، وخضع لفحوص طبية دقيقة، والتي أظهرت وجود بعض الحصوات الصغيرة بالكلى، وقد تسببت في تلك الآلام غير المحتملة، كما طلب منه الأطباء اتباع بروتوكول علاجي مكثف من أجل تفتيت تلك الحصوات، قبل أن يتم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي".
 
وتابع أنه "من المفترض أن يعود خاطر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ينتظر بعض الوقت لتحسن حالته حتى يتمكن من تحمل ساعات السفر، وسوف يستكمل علاجه في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الشيخ زايد في الجيزة". (العربية)
 
 
 
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