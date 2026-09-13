في دعوى التشهير.. صحفية معروفة تنتصر على زوجة رئيس هذه الدولة!

انتصرت الصحفية ناتاشا راي في دعوى التشهير التي رفعتها ضدها بريجيت ، زوجة ، بعدما أيدت في تبرئتها.

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وبحسب منشور محامي الصحفية دانغلان على صفحته في منصة "إكس": "ناتاشا راي كسبت نهائيا دعوى التشهير التي أقامتها ضدها عصابة بريجيت ترونييه-ماكرون وجان-ميشيل ترونييه"، وفق تعبيره.

وكانت راي، التي تصف نفسها بالصحفية المستقلة، قد نشرت في كانون الأول 2021 مقطع فيديو على " " زعمت فيه، من التحقيق، أن بريجيت ماكرون، واسمها قبل الزواج ترونييه، ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل، في ادعاء أثار جدلا واسعا.

وفي أيلول 2024، قضت محكمة في باريس بتغريم راي وأماندين روا، واسمها الحقيقي دلفين جيغوس، 13.5 ألف بتهمة التشهير، على خلفية نشر الادعاءات عبر "يوتيوب".

لكن محكمة في باريس برأتهما في 2025، معتبرة أن معظم التعليقات لا تندرج ضمن التعريف القانوني للتشهير. وكان محامي بريجيت ماكرون قد أعلن حينها عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض.