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فنون ومشاهير

في دعوى التشهير.. صحفية معروفة تنتصر على زوجة رئيس هذه الدولة!

Lebanon 24
13-09-2026 | 16:30
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في دعوى التشهير.. صحفية معروفة تنتصر على زوجة رئيس هذه الدولة!
في دعوى التشهير.. صحفية معروفة تنتصر على زوجة رئيس هذه الدولة! photos 0
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انتصرت الصحفية الفرنسية ناتاشا راي في دعوى التشهير التي رفعتها ضدها بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في باريس تبرئتها.

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وبحسب منشور محامي الصحفية فرانسوا دانغلان على صفحته في منصة "إكس": "ناتاشا راي كسبت نهائيا دعوى التشهير التي أقامتها ضدها عصابة بريجيت ترونييه-ماكرون وجان-ميشيل ترونييه"، وفق تعبيره.

وكانت راي، التي تصف نفسها بالصحفية المستقلة، قد نشرت في كانون الأول 2021 مقطع فيديو على "يوتيوب" زعمت فيه، بعد سنوات من التحقيق، أن بريجيت ماكرون، واسمها قبل الزواج ترونييه، ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل، في ادعاء أثار جدلا واسعا.

وفي أيلول 2024، قضت محكمة في باريس بتغريم راي وأماندين روا، واسمها الحقيقي دلفين جيغوس، 13.5 ألف يورو بتهمة التشهير، على خلفية نشر الادعاءات عبر "يوتيوب".

لكن محكمة الاستئناف في باريس برأتهما في تموز 2025، معتبرة أن معظم التعليقات لا تندرج ضمن التعريف القانوني للتشهير. وكان محامي بريجيت ماكرون قد أعلن حينها عزمه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض.

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