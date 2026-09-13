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فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحات عن الاعتزال.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
13-09-2026 | 23:00
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ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحات عن الاعتزال.. ماذا قالت؟
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أثارت الفنانة لوسي جدلًا خلال الساعات الماضية، بعد تداول تصريحات نُسبت إليها حول تفكيرها في اعتزال الفن، لتوضح لاحقًا حقيقة موقفها، مؤكدة أنها لم تحسم قرار الاعتزال، وإنما تفكر فيه بجدية بسبب طبيعة الأعمال التي تُعرض عليها حاليًا.

وأوضحت لوسي، في تصريحات صحافية، أن هناك فرقًا بين اتخاذ قرار الاعتزال والتفكير فيه، مشيرة إلى أن حديثها جاء ردًا على سؤال حول أعمالها الفنية الجديدة.

وقالت: "سُئلت مؤخرًا عن أعمال جديدة، وأجبت بأنه لا توجد حاجة ذات قيمة عُرضت عليّ، وأنا متضايقة. آه، بفكر في الاعتزال، وهنالك فرق بين أنا هعتزل وبين إن أنا بأفكر في الاعتزال، كما أن الذي نشر كلامي لم يستأذني في النشر من عدمه".

وأكدت أن تفكيرها في الاعتزال لا يرتبط برغبتها في الابتعاد عن الفن، وإنما بنوعية الأدوار والأجور المعروضة عليها، والتي ترى أن بعضها لا يتناسب مع مشوارها الفني وما قدمته طوال السنوات الماضية.

وأضافت: "اللي بيتعرض عليا حاجات ما ينفعش أعملها، وأجور بتتعرض ما ينفعش أقبلها، هي دي الفكرة بس".

وكشفت لوسي عن وجود عدد من المشروعات الفنية المرتبطة بها، إلا أن الظروف الإنتاجية والمادية حالت دون استكمالها حتى الآن، ومن بينها فيلم تعمل عليه منذ عام ومسلسل متوقف.

وقالت: "فيلم بقاله سنة بشتغل فيه علشان ظروفهم المادية، مسلسل واقف علشان ظروفهم المادية".

وتابعت: "آه بيتعرض عليا شغل، بس مش بقيمة اللي أنا عملته، ما ينفعش بعد اللي أنا عملته ده أرش عليه تراب وأقبل أي حاجة".

وشددت لوسي على أنها لا تستعرض تاريخها الفني، وإنما تؤكد حقها في اختيار الأعمال التي تتناسب مع ما قدمته خلال مسيرتها.

وقالت: "ما قلتش تاريخ ولا قلت الجغرافيا، قلت أنا عملت أعمال كويسة، آه مشرفة".

وترى لوسي أن عدم توفر الأدوار المناسبة يشكل أزمة للفنان، سواء بسبب قلة الأعمال الجيدة أو عدم ملاءمة ما يُعرض عليه، مؤكدة أن الفنان يتأثر عندما لا يجد أدوارًا تتناسب مع مسيرته وطموحاته الفنية.

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