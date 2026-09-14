بسبب "الايحاءات الجنسية" في إعلانها.. انتقاد كبير يطال هذه الممثلة!

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وظهرت سويني بملابس محدودة أو من دون ملابس، وهي تحمل كرة قدم أميركية ومضربي تنس وبيسبول، وفي لقطة أخرى فوق كرة سلة. وحقق أحد مقاطع الحملة نحو 37 مليون مشاهدة على "إنستغرام" خلال أربعة أيام.وقالت راكبة الأمواج فيليسيتي بالماتير إن الحملة تعيد الرياضة النسائية إلى الوراء، وتؤثر سلباً في الفتيات الراغبات في دخول هذا المجال، مؤكدة أن تقييم الرياضيات يجب أن يقوم على قدراتهن وإنجازاتهن لا مظهرهن.كما أعربت السباحة تيتموس، الفائزة بأربع ميداليات أولمبية، عن غضبها، معتبرة أن الإعلان لا ينصف النساء اللواتي كرّسن حياتهن للتدريب، ولا يعكس قيم الرياضة مثل الانضباط والعمل الجماعي والتميز.وردت السباحة لاني باليستر والملاكمة سكاي نيكولسون بنشر مشاهد من تدريباتهما، مطالبتين الشركات بالتركيز على الإنجاز الرياضي بدلاً من تقديم النساء بصورة جنسية.ولم تعلق سويني مباشرة، لكنها نشرت صوراً قديمة مرتبطة بعدد "Body Issue" "ESPN The Magazine"، الذي كان يقدم رياضيين بصور عارية أو شبه عارية، واستمر 11 عاماً قبل توقفه عام 2019.وكانت حملة سابقة لسويني مع "American Eagle" قد أثارت جدلاً خلال صيف 2025. وقالت لاحقاً لمجلة "GQ" إنها فوجئت بحجم ردود الفعل، من دون تقديم اعتذار. أما شبكة "CNN"، فتواصلت مع ممثليها وشركة "Novig" للحصول على تعليق.