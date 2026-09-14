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فنون ومشاهير

برسالة رومانسية إلى زوجته.. فنان مصري يحتفل بذكرى زواجه الـ14

Lebanon 24
14-09-2026 | 02:00
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برسالة رومانسية إلى زوجته.. فنان مصري يحتفل بذكرى زواجه الـ14
برسالة رومانسية إلى زوجته.. فنان مصري يحتفل بذكرى زواجه الـ14 photos 0
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شارك الفنان محمد نور متابعيه صوراً جمعته بزوجته، احتفالاً بمرور 14 عاماً على زواجهما، موجهاً إليها رسالة عبر حسابه على "إنستغرام".

وكتب نور: "كل سنة أحلى من اللي قبلها، وكل سنة وإنتي طيبة، ربنا ما يحرمنيش منك أبداً... أحلى 14 سنة في حياتي"، فيما تلقى الثنائي تهاني المتابعين.

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فنياً، طرح محمد نور أخيراً ألبومه الجديد "وريني"، ويحضّر لأغنية يتعاون فيها مع الملحن محمد أنور والكاتب محمد مصطفى ملك، بعدما نشر مشاهد من كواليس تسجيلها داخل الاستوديو.

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