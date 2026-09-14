برسالة رومانسية إلى زوجته.. فنان مصري يحتفل بذكرى زواجه الـ14

شارك الفنان متابعيه صوراً جمعته بزوجته، احتفالاً بمرور 14 عاماً على زواجهما، موجهاً إليها رسالة عبر حسابه على "إنستغرام".

وكتب نور: "كل سنة أحلى من اللي قبلها، وكل سنة وإنتي طيبة، ربنا ما يحرمنيش منك أبداً... أحلى 14 سنة في حياتي"، فيما تلقى تهاني المتابعين.

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فنياً، طرح محمد نور أخيراً ألبومه الجديد "وريني"، ويحضّر لأغنية يتعاون فيها مع الملحن والكاتب ، بعدما نشر مشاهد من كواليس تسجيلها داخل الاستوديو.