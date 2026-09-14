حاصره مسلحون... مقتل مغنّ داخل سيارته في كمين

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وبحسب موقع "TMZ"، فإن المغني، واسمه الحقيقي ميكويل تي. ، كان يقود سيارة "Tesla" بيضاء متوقفة عند محطة "BP" في حي "Fuller Park"، قرابة الرابعة فجر الأحد، عندما تعرض لإطلاق نار.ونقلت تقارير محلية عن الشرطة أن الشاب البالغ 22 عاماً كان قد وصل لتوه إلى المكان، قبل أن تتوقف إلى جانبه سيارة " " سوداء بداخلها شخصان ملثمان. وفي الوقت نفسه تقريباً، وصلت سيارة " " فضية تضم أربعة أشخاص إلى مضخة أخرى في المحطة.وبحسب التقرير، دخل كوبر وراكبة تبلغ 29 عاماً إلى متجر المحطة، قبل أن يتوجه أحد الملثمين إلى سيارة "Honda" ويستخرج منها أغراضاً لم تُحدد طبيعتها.وبعد ذلك، خرجت المرأة من المتجر وقادت سيارة "Tesla" إلى مدخل المحطة، ثم نزلت منها وسمحت للمغني بالجلوس خلف المقود. عندها، تحرك المشتبه بهم الستة، وفق الشرطة.وتقول السلطات إن رجلين ملثمين من سيارة "Infiniti" وأربعة آخرين من سيارة "Honda" اقتربوا من "Tesla" وفتحوا النار، فأُصيب كوبر في صدره وكتفه.وحضرت فرق الإطفاء والإسعاف في شيكاغو إلى المكان، لكن مكتب الطبيب الشرعي في أعلن وفاة مغني الراب عند نحو الساعة 4:35 فجراً.وفرّ المسلحون من الموقع في السيارتين، فيما قالت الشرطة إن إطلاق النار ألحق أضراراً بمبانٍ وسيارات أخرى في المنطقة.ولم تُعلن أي توقيفات حتى الآن، بينما لا يزال التحقيق مستمراً لكشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية المتورطين.