هل يحصل الفائزون بـإيمي على المال؟

مع انطلاق جوائز " " لعام 2026، يتكرر السؤال نفسه مع كل موسم جوائز: ماذا يحصل الفائز فعلياً عندما يصعد إلى المسرح؟ هل يخرج فقط بتمثال لامع، أم أن الجائزة تأتي أيضاً مع مكافأة مالية؟

وبحسب مجلة "Cosmopolitan"، فإن الفوز بجائزة "إيمي" لا يمنح صاحبه مبلغاً نقدياً مباشراً. فالنجوم لا يتقاضون شيكاً لمجرد حصولهم على التمثال، تماماً كما يحدث في بعض المنافسات الكبرى التي تمنح الفائزين المجد والاعتراف، لا المال الفوري.

لكن هذا لا يعني أن الجائزة بلا قيمة مالية. فالفوز بـ"إيمي" قد يتحول لاحقاً إلى ورقة تفاوض قوية، إذ يستطيع الممثل أو الكاتب أو المخرج الحائز على الجائزة استخدام اللقب لرفع أجره في المشاريع المقبلة، أو تعزيز موقعه في العقود الجديدة.

بمعنى آخر، "إيمي" لا تدفع للفائز مباشرة، لكنها قد تفتح له باباً أوسع للربح لاحقاً، عبر المكانة التي تمنحها له داخل صناعة التلفزيون.

أما التمثال نفسه، فله قيمة مختلفة. ووفق ما نقلته "Cosmopolitan" عن "Los Angeles Times" و"CNBC"، تُصنع تماثيل "إيمي" من النحاس والنيكل، ثم تُغمس في السائل. وتبلغ كلفة تصنيع التمثال الواحد نحو 300 إلى 400 دولار، فيما يصل وزنه إلى 128 أونصة.

ولو كان التمثال مصنوعاً من ، لكانت قيمته النظرية ضخمة. فمع بلوغ سعر أونصة الذهب نحو 4350 دولاراً في أيلول 2026، كان يمكن أن تقترب قيمة التمثال من 557 ألف دولار.

لكن الواقع أقل بريقاً من هذه الحسابات. فالتمثال ليس ذهباً خالصاً، والجائزة نفسها لا تأتي مع مكافأة مالية. قيمتها الحقيقية تكمن في ما تصنعه بعد الفوز: اسم أقوى، فرص أكبر، وأجور قد ترتفع مع أول عقد جديد.