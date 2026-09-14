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فنون ومشاهير

لأنّه قال "فلسطين حرة".. فرقة تتخلى عن أحد الفنانيين!

Lebanon 24
14-09-2026 | 16:49
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لأنّه قال فلسطين حرة.. فرقة تتخلى عن أحد الفنانيين!
لأنّه قال فلسطين حرة.. فرقة تتخلى عن أحد الفنانيين! photos 0
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خرج مغني الراب الأميركي ماكلمور من المواعيد المتبقية له ضمن جولة إد شيران في الولايات المتحدة، بعد جدل أثارته مواقفه المؤيدة لفلسطين خلال الحفلات.
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وبحسب موقع "The hollywood Gossip"، فإن القرار جاء بعدما أبلغت عدة ملاعب ومنشآت منظمي الجولة بأنها لن تسمح بإقامة الحفل إذا بقي ماكلمور ضمن البرنامج، ما كان قد يؤدي إلى إلغاء الجولة بكاملها والتأثير على مئات الآلاف من الجمهور.

ونقل الموقع عن شركة "Messina Touring Group"، وهي الجهة المروّجة لجولة شيران الأميركية، قولها إنها تلقت إشعارات من ملاعب مرتبطة بالمواعيد المقبلة تؤكد أنها لن تسمح بإقامة حفل يضم ماكلمور ضمن قائمة المشاركين. وأضافت الشركة أن النتيجة المحتملة كانت إلغاء الجولة والتأثير على جمهور واسع، قبل أن تعلن أنه "بعد مناقشات مع الأطراف المعنية، لن يشارك ماكلمور في مواعيد الدعم المتبقية".

وكان من المقرر أن يظهر ماكلمور في 8 من أصل 10 حفلات أميركية متبقية ضمن الجولة، قبل استبعاده من البرنامج.

وبحسب التقرير، تعود الأزمة إلى تصريحات أدلى بها مغني الراب أمام الجمهور، قال فيها "فلسطين حرة"، كما أدى أغنية "Hind’s Hall"، وهي أغنية احتجاجية مرتبطة بما يجري في غزة وفلسطين.


وأثار ذلك اعتراضات من منظمات مؤيدة لإسرائيل، اعتبرت تصريحاته "معادية للسامية"، وفق ما أورد الموقع. كما أشار التقرير إلى أن بعض الشخصيات، بينها المغنية "Pink"، شاركت انتقادات لموقفه، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تدعو إلى طرده من الجولة.

ولا يبدو الجدل فنياً فقط، بل قد يتحول إلى مسألة قانونية. فبحسب الموقع، بعض الملاعب المتبقية في الجولة مملوكة بشكل خاص، مثل "Bank of America Stadium" في شارلوت و"Gillette Stadium" في فوكسبره، ما يمنحها هامشاً أوسع في اتخاذ قراراتها ضمن حدود القانون. لكن ملاعب أخرى تُدار كلياً أو جزئياً من جهات حكومية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مرتبطة بحرية التعبير والتعديل الأول في الدستور الأميركي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن أي مسار قضائي محتمل قد يأتي متأخراً، لأن مواعيد الحفلات ستكون قد انتهت على الأرجح قبل الوصول إلى نتيجة قانونية.

وتوقف الموقع عند ما اعتبره "ازدواجية" في التعامل مع الفنانين، مشيراً إلى أن أحد الملاعب، وهو "raymond james Stadium" في تامبا، سبق أن سمح لكانييه ويست بالغناء رغم الجدل الواسع حول تصريحاته السابقة.

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