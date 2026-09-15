بعد وعكة صحية.. تحسن في حالة والد أنغام

كشف عن تحسن الحالة الصحية لوالده، الموسيقار والد الفنانة ، بعد ظهور نتائج التحاليل والفحوصات الطبية.

وقال خالد في تصريحات لـ"نيوز رووم": "الحمد لله نتائج التحاليل والفحوصات ظهرت، وفي تحسن كبير جدا، اللهم لك الحمد والشكر".

وكان الموسيقار المصري قد تعرض لوعكة صحية عقب خروجه من المستشفى، رافقها تذبذب في درجة الحرارة وارتفاع في إنزيمات الكلى، فيما قررت أسرته توفير العلاج اللازم له .