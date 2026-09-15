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فنون ومشاهير

بعد وعكة صحية.. تحسن في حالة والد أنغام

Lebanon 24
15-09-2026 | 09:45
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بعد وعكة صحية.. تحسن في حالة والد أنغام
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كشف خالد محمد علي سليمان عن تحسن الحالة الصحية لوالده، الموسيقار محمد علي سليمان والد الفنانة أنغام، بعد ظهور نتائج التحاليل والفحوصات الطبية.

وقال خالد في تصريحات لـ"نيوز رووم": "الحمد لله نتائج التحاليل والفحوصات ظهرت، وفي تحسن كبير جدا، اللهم لك الحمد والشكر".

وكان الموسيقار المصري قد تعرض لوعكة صحية عقب خروجه من المستشفى، رافقها تذبذب في درجة الحرارة وارتفاع في إنزيمات الكلى، فيما قررت أسرته توفير العلاج اللازم له في المنزل.

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خالد محمد علي سليمان

محمد علي سليمان

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