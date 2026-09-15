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فنون ومشاهير

في ذكرى زواجه.. عصام صاصا يعتذر لزوجته

Lebanon 24
15-09-2026 | 10:46
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في ذكرى زواجه.. عصام صاصا يعتذر لزوجته
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احتفل مطرب المهرجانات عصام صاصا بذكرى زواجه من جهاد أحمد، ناشرا مقطع فيديو جمعهما عبر حسابه على "إنستغرام"، أرفقه برسالة اعتذار وحب.

وكتب صاصا: "كل سنة وإنتي مراتي وحبيبتي وأغلى حاجة في حياتي"، معتذرا عن كل مرة تسبب فيها بحزنها أو ألمها. وأكد أنه يتمنى إصلاح ما انكسر بينهما وإثبات مكانتها لديه بالأفعال قبل الكلام.

فنيا، يشارك عصام صاصا في فيلم "محمود التاني"، إلى جانب كزبرة وأحمد غزي وكارولين عزمي وجنى الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار.

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عبد العزيز النجار

كارولين عزمي

عزيز النجار

عبد العزيز

عصام صاصا

جهاد أحمد

إياد صالح

محمود ال

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