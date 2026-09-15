في ذكرى زواجه.. عصام صاصا يعتذر لزوجته

احتفل مطرب المهرجانات بذكرى زواجه من ، ناشرا مقطع فيديو جمعهما عبر حسابه على "إنستغرام"، أرفقه برسالة اعتذار وحب.

وكتب صاصا: "كل سنة وإنتي مراتي وحبيبتي وأغلى حاجة في حياتي"، معتذرا عن كل مرة تسبب فيها بحزنها أو ألمها. وأكد أنه يتمنى إصلاح ما انكسر بينهما وإثبات مكانتها لديه بالأفعال قبل الكلام.

فنيا، يشارك عصام صاصا في فيلم "محمود التاني"، إلى جانب كزبرة وأحمد غزي وكارولين عزمي وجنى الأشقر، وهو من تأليف وإخراج .