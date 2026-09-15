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فنون ومشاهير

بدا متعباً ويستعين بمرافقيه أثناء المشي.. فنان شهير يقلق جمهوره في أحدث إطلالة له (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2026 | 12:23
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بدا متعباً ويستعين بمرافقيه أثناء المشي.. فنان شهير يقلق جمهوره في أحدث إطلالة له (فيديو)
بدا متعباً ويستعين بمرافقيه أثناء المشي.. فنان شهير يقلق جمهوره في أحدث إطلالة له (فيديو) photos 0
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أثارت أحدث إطلالة للفنان الكويتي عبدالله الرويشد قلقاً بين جمهوره، خلال مشاركته في حفل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للهيئة العامة للشباب والرياضة، بحضور رسمي وإعلامي لافت.


وظهر الرويشد خلال المناسبة متعباً ويستعين بمرافقيه أثناء المشي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول وضعه الصحي، خصوصاً في ظل متابعته المستمرة من قبل محبيه منذ الوعكة التي ألمّت به قبل أكثر من عامين.


وحظي الفنان الكويتي باستقبال حار من الحاضرين، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من ظهوره، مرفقة بتعليقات عبّر أصحابها عن تمنياتهم له بمواصلة التعافي واستعادة عافيته والعودة إلى نشاطه الفني.


وكان الرويشد قد تعرض لوعكة صحية شديدة عقب يوم واحد من إحيائه حفل ختام مهرجان "هلا فبراير 2024"، ما أدى إلى ابتعاده عن إحياء الحفلات على المسرح ودخوله في رحلة علاج طويلة.


وخلال الفترة الماضية، ظهر الرويشد في عدد من المناسبات بعد تحسن حالته الصحية تدريجياً، كما طرح خلال فترة علاجه خارج البلاد أغنية "ما قلت لك"، التي صوّرها في ألمانيا على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد الدوغجي.



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