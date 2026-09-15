بعد 40 يوماً على وفاته.. لورا خليل تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثرة (صورة)

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نشرت الفنانة اللبنانية لورا خليل عبر حسابها على "إنستغرام" صورة أعلنت من خلالها إقامة قداس لراحة نفس زوجها الراحل المهندس نجيب عقيقي، بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته.
وأوضحت خليل أن القداس سيُقام يوم الأحد 20 أيلول 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، في كنيسة يسوع الملك.
وأرفقت خليل الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "قال الرب يسوع: أنا هو القيامة والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا"، مضيفة: "ذكرى الأربعين لوفاة زوجي وسندي ونبض قلبي نجيب عقيقي".