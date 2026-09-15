بعد 40 يوماً على وفاته.. لورا خليل تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثرة (صورة)

نشرت الفنانة خليل عبر حسابها على "إنستغرام" صورة أعلنت من خلالها إقامة قداس لراحة نفس زوجها الراحل المهندس ، بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفاته.

وأوضحت خليل أن القداس سيُقام 20 أيلول 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، في الملك.

وأرفقت خليل الصورة برسالة مؤثرة قالت فيها: "قال : أنا هو والحق والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا"، مضيفة: "ذكرى الأربعين لوفاة زوجي وسندي ونبض قلبي نجيب عقيقي".

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