بعد دخولها العناية المركزة.. هذا جديد الحالة الصحية لليوتيوبر السورية الشهيرة!

شهدت الحالة الصحية لليوتيوبر سارة ملص تطورات مطمئنة، بعدما غادرت المستشفى إثر تعافيها من التهاب رئوي حاد استدعى نقلها إلى العناية المركزة.

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وأوضح زوجها زياد أن حرارة سارة بقيت مرتفعة ولم تستجب للعلاج، ما استدعى إبقاءها في المستشفى لمدة ثلاثة أيام لإجراء الفحوص ومتابعة حالتها.



وخلال ذلك، تبيّن إصابتها بالتهاب رئوي حاد، فنُقلت إلى العناية المركزة حيث خضعت لمراقبة دقيقة وتلقت العلاج اللازم، قبل أن تبدأ حالتها بالتحسن تدريجياً.

وبعد استقرار وضعها الصحي، سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزلها، وسط ارتياح عائلتها ومتابعيها.

ووجّه أبو شعر الشكر إلى والطاقم الطبي والتمريضي على الرعاية التي حظيت بها زوجته، كما شكر كل من اطمأن عليها وتمنى لها الشفاء.