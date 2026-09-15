تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد دخولها العناية المركزة.. هذا جديد الحالة الصحية لليوتيوبر السورية الشهيرة!

Lebanon 24
15-09-2026 | 13:28
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد دخولها العناية المركزة.. هذا جديد الحالة الصحية لليوتيوبر السورية الشهيرة!
بعد دخولها العناية المركزة.. هذا جديد الحالة الصحية لليوتيوبر السورية الشهيرة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهدت الحالة الصحية لليوتيوبر السورية سارة ملص تطورات مطمئنة، بعدما غادرت المستشفى إثر تعافيها من التهاب رئوي حاد استدعى نقلها إلى العناية المركزة.

Advertisement

وأوضح زوجها زياد أبو شعر أن حرارة سارة بقيت مرتفعة ولم تستجب للعلاج، ما استدعى إبقاءها في المستشفى لمدة ثلاثة أيام لإجراء الفحوص ومتابعة حالتها.

وخلال ذلك، تبيّن إصابتها بالتهاب رئوي حاد، فنُقلت إلى العناية المركزة حيث خضعت لمراقبة دقيقة وتلقت العلاج اللازم، قبل أن تبدأ حالتها بالتحسن تدريجياً.

وبعد استقرار وضعها الصحي، سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى والعودة إلى منزلها، وسط ارتياح عائلتها ومتابعيها.

ووجّه أبو شعر الشكر إلى مستشفى الإمارات والطاقم الطبي والتمريضي على الرعاية التي حظيت بها زوجته، كما شكر كل من اطمأن عليها وتمنى لها الشفاء.

مواضيع ذات صلة
بعد دخوله العناية المركزة.. تطورات جديدة في حالة ليونيل ريتشي
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 02:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله للعناية المركزة.. اليكم آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري بيومي فؤاد
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 02:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لانتكاسة صحية جديدة.. نقل نجم شهير إلى العناية المركزة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 02:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل فنان قدير إلى العناية المُركزة بعد تعرضه لأزمة طارئة.. وزوجته تكشف حالته (صور)
lebanon 24
Lebanon24
16/09/2026 02:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مستشفى الإمارات

الإمارات

أبو شعر

يوتيوب

سورية

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-09-15
Lebanon24
15:16 | 2026-09-15
Lebanon24
12:23 | 2026-09-15
Lebanon24
10:46 | 2026-09-15
Lebanon24
09:45 | 2026-09-15
Lebanon24
08:01 | 2026-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24