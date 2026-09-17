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فنون ومشاهير

فيديو فاجأ الجميع.. نجم بارز يُعلن عن فقدان شقيقه ويُناشد الحكومة السورية

Lebanon 24
17-09-2026 | 03:41
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فيديو فاجأ الجميع.. نجم بارز يُعلن عن فقدان شقيقه ويُناشد الحكومة السورية
فيديو فاجأ الجميع.. نجم بارز يُعلن عن فقدان شقيقه ويُناشد الحكومة السورية photos 0
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أطل النجم السوري لجين اسماعيل في فيديو وهو يتحدث بحزن عن الوضع في سوريا، مشيراً إلى كارثة انسانية وحادثة صعبة وتجربة عائلية، وصفها بأنها مستمرة منذ أكثر من عام.

وكشف لجين ان عائلته فقدت الاتصال بشقيقه في 19 حزيران 2025 قبل أن تتلقى لاحقا اتصالا من أشخاص طلبوا مبلغا ماليا مقابل الحصول على معلومات عنه، ومن أجل انقاذ شقيقه قامت عائلته بدفع المبلغ المطلوب، وعلموا بأن شقيقه تم احتجازه لدى الأمن العام، بتهمة امتلاكه لهوية مزورة. 

وهذا ما نفاه لجين بشكل قاطع مؤكداً أن شقيقه يمتلك هوية وبأن اسم شقيقه وبياناته معروفة لدى العائلة، وأن بإمكانهم تقديم الوثائق اللازمة لإثبات هويته.

ولفت إلى أن شقيقه يبقى محتجزاً منذ نحو عام وثلاثة أشهر من دون أن تتمكن الأسرة من توكيل محام له أو الحصول على أي معلومات واضحة حول وضعه القانوني وأسباب احتجازه.

وتحدث اسماعيل أيضاً عن كارثة انسانية تعرضت لها عائلته، لافتاً الى أن قوات من الأمن العام المنطقة طوقت المنطقة التي تقيم فيها أسرته في المزة في منطقة الزهريات، وفرضت حظرا للتجوال ومنعت السكان من الدخول والخروج اليها دون أن يتم فهم الأسباب، مشيراً إلى أن شقيقاته كنّ داخل المنزل في ذلك الوقت، بينما كانت والدته خارج المنطقة، وبعد معرفتها بمسألة الطوق الأمني عادت فوراً وبسرعة الى مكان منزلها، إلا أن الحاجز الأمني منعها من الوصول إلى منزلها، مؤكداً أنها أبلغته بأن ابنتيها موجودتان في الداخل.

وأضاف: بدأت خلال ساعات الليل عمليات مداهمة لعدد من المنازل في المنطقة ويخرجون الناس من بيوتهم أو يمنعوهم من دخولها، ووصلوا الى منزلنا وأخرجوا شقيقاتي من منزل العائلة قرابة الساعة الثانية فجرا، مضيفا أن العناصر أبلغوهن بأن المنزل أصبح تحت تصرفهم، وأخذوا محتوياته.

وأكد النجم السوري أن ما يحصل غير مفهوم وبأن عائلته حاولت التواصل مع مسؤولين وجهات مختلفة لمعرفة ما يجري في منزل الأسرة والأسباب، لكن كل تلك المحاولات لم يوصلهم إلى أي نتيجة واضحة.
 
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