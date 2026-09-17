شبيهة جينيفر لوبيز.. صورة لسارقة تثير الجدل شاهدوها!

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ووفقًا لصحيفة " بوست"، ألقت السلطات القبض على سيرينا آن كواست، البالغة من العمر 35 عامًا، بعد اتهامها بسرقة حزمتين من بطاريات الأدوات الكهربائية، بقيمة نحو 580 دولارًا، من أحد المتاجر الكبرى.وبحسب البلاغ الجنائي، تعرّف أحد موظفي المتجر إليها على خلفية تورطها في حادثة سرقة وقعت قبل يومين، قبل أن تقر بالواقعة وتُوجّه إليها تهمة السرقة الكبرى.لكن صورة كواست بعد احتجازها كانت محور الاهتمام، بعدما تداولها آلاف المستخدمين بسبب الشبه الكبير بينها وبين لوبيز، البالغة من العمر 57 عامًا، وسط تعليقات ساخرة.واستغل بعض المتابعين أغاني لوبيز في مزاحهم، فقال أحدهم: "ظننت للوهلة الأولى أنها جينيفر لوبيز نفسها"، بينما كتب آخر: "في السجن سيطلقون عليها اسم جيني على البلوك D!"، في إشارة إلى أغنيتها الشهيرة " ".وطالب آخرون لوبيز بإجراء فحص للحمض ، مازحين بشأن احتمال أن تكون كواست شقيقتها التوأم المفقودة.وأُطلق سراح كواست بعد من احتجازها، فيما أظهرت السجلات أنها سبق أن أوقفت في قضايا عدة، بينها حيازة المخدرات والقيادة تحت تأثير المسكرات والفرار من الشرطة وتقديم هوية مزيفة.