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فنون ومشاهير

شبيهة جينيفر لوبيز.. صورة لسارقة تثير الجدل شاهدوها!

Lebanon 24
17-09-2026 | 16:03
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شبيهة جينيفر لوبيز.. صورة لسارقة تثير الجدل شاهدوها!
شبيهة جينيفر لوبيز.. صورة لسارقة تثير الجدل شاهدوها! photos 0
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تحولت صورة جنائية لسيدة أميركية أُلقي القبض عليها بتهمة السرقة في ولاية مينيسوتا إلى حديث واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه اللافت بينها وبين النجمة العالمية جينيفر لوبيز.
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ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست"، ألقت السلطات القبض على سيرينا آن كواست، البالغة من العمر 35 عامًا، بعد اتهامها بسرقة حزمتين من بطاريات الأدوات الكهربائية، بقيمة نحو 580 دولارًا، من أحد المتاجر الكبرى.


وبحسب البلاغ الجنائي، تعرّف أحد موظفي المتجر إليها على خلفية تورطها في حادثة سرقة وقعت قبل يومين، قبل أن تقر بالواقعة وتُوجّه إليها تهمة السرقة الكبرى.


لكن صورة كواست بعد احتجازها كانت محور الاهتمام، بعدما تداولها آلاف المستخدمين بسبب الشبه الكبير بينها وبين لوبيز، البالغة من العمر 57 عامًا، وسط تعليقات ساخرة.


واستغل بعض المتابعين أغاني لوبيز في مزاحهم، فقال أحدهم: "ظننت للوهلة الأولى أنها جينيفر لوبيز نفسها"، بينما كتب آخر: "في السجن سيطلقون عليها اسم جيني على البلوك D!"، في إشارة إلى أغنيتها الشهيرة "jenny from the block".


وطالب آخرون لوبيز بإجراء فحص للحمض النووي، مازحين بشأن احتمال أن تكون كواست شقيقتها التوأم المفقودة.


وأُطلق سراح كواست بعد يوم واحد من احتجازها، فيما أظهرت السجلات أنها سبق أن أوقفت في قضايا عدة، بينها حيازة المخدرات والقيادة تحت تأثير المسكرات والفرار من الشرطة وتقديم هوية مزيفة.

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