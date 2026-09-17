"اضطريت إني أدخل المستشفى".. نادين نجيم تكشف تعرّضها لوعكة صحية (فيديو)

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كشفت الممثلة نادين نجيم أنها تعرّضت لوعكة صحية استدعت دخولها إلى المستشفى، ما أدى إلى تأجيل جلستها الحوارية ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي.
وقالت نجيم خلال مشاركتها في القمة: "بالأول بعتذر عن تأجيل الجلسة الحوارية لليوم، لأنه صار معي عارض صحي واضطريت إني أدخل فيه المستشفى. فالحمد لله، اليوم صرت أحسن، وكتير متحمسة للجلسة الحوارية، وكتير مبسوطة إنه كله نساء".
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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)