سيلينا غوميز تكشف سر سعادتها مع زوجها بيني بلانكو.. ماذا قالت؟

كشفت النجمة الأميركية تفاصيل من حياتها الزوجية مع المنتج الموسيقي بلانكو، مؤكدة أن علاقتهما لا تزال تحمل أجواء البدايات السعيدة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لزواجهما.

وقالت ، البالغة من العمر 34 عامًا، في مقابلة مع مجلة " "، إن عامها الأول مع بلانكو كان "رائعًا"، مشيرة إلى أنها تحب وجود شريك يستمع إليها بصدق ويتفهم حالتها مهما كانت ظروف يومها.

وأضافت أن بلانكو، البالغ 38 عامًا، شخص "مفعم بالفرح"، ويتمتع بروح مرحة وعفوية ويحب الحديث، مؤكدة أنها تحبه وتشعر بأن الأمور بينهما تسير بشكل رائع.

من الصداقة إلى الزواج

تعود معرفة غوميز وبلانكو إلى سنوات المراهقة، قبل أن تجمعهما لاحقًا شراكة موسيقية تطورت إلى علاقة عاطفية عام 2023.

وفي عام 2025، تعاونا على ألبوم "I Said I Love You First"، الذي وصل إلى المركز الثاني على قائمة "بيلبورد 200"، وحصل على ترشيح لجائزة "غرامي" عن فئة أفضل تسجيل راقص بوب.

وتحدثت غوميز عن العمل مع زوجها في الاستوديو، موضحة أنه أكثر خبرة منها، وأنها تستفيد من نصائحه، لكنه لم يحاول فرض قراراته عليها. وقالت إنها استمتعت بالتجربة، رغم أنها لا تتوقع أن تسجل جميع ألبوماتها المستقبلية معه، معتبرة أن العمل المشترك بينهما أصبح ذكرى خاصة.

، وصف بلانكو زوجته بأنها "أفضل صديقة" له، مشيرًا إلى أن الوقت مرّ سريعًا منذ زواجهما. وقال إنهما يشكلان ثنائيًا متكاملًا، وإن حياتهما اليومية تقوم على الانسجام والصداقة، مضيفًا أنه يشعر بأنه محظوظ لقضاء بقية حياته معها.

ومن المقرر أن يحتفل بذكرى زواجهما الأولى في 27 أيلول، وسط تأكيدات متكررة منهما على سعادتهما بالعلاقة القائمة على الصداقة والاحترام والدعم المتبادل.

وتزامنت مقابلة غوميز مع تكريمها بأول جائزة "Beauty Impact Award" "بيبول"، تقديرًا لدورها في دعم الصحة النفسية وتأسيس علامة مستحضرات التجميل "Rare Beauty".