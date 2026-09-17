تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

سيلينا غوميز تكشف سر سعادتها مع زوجها بيني بلانكو.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
17-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سيلينا غوميز تكشف سر سعادتها مع زوجها بيني بلانكو.. ماذا قالت؟
سيلينا غوميز تكشف سر سعادتها مع زوجها بيني بلانكو.. ماذا قالت؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت النجمة الأميركية سيلينا غوميز تفاصيل من حياتها الزوجية مع المنتج الموسيقي بيني بلانكو، مؤكدة أن علاقتهما لا تزال تحمل أجواء البدايات السعيدة، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لزواجهما.

وقالت غوميز، البالغة من العمر 34 عامًا، في مقابلة مع مجلة "بيبول"، إن عامها الأول مع بلانكو كان "رائعًا"، مشيرة إلى أنها تحب وجود شريك يستمع إليها بصدق ويتفهم حالتها مهما كانت ظروف يومها.

وأضافت أن بلانكو، البالغ 38 عامًا، شخص "مفعم بالفرح"، ويتمتع بروح مرحة وعفوية ويحب الحديث، مؤكدة أنها تحبه وتشعر بأن الأمور بينهما تسير بشكل رائع.

من الصداقة إلى الزواج

تعود معرفة غوميز وبلانكو إلى سنوات المراهقة، قبل أن تجمعهما لاحقًا شراكة موسيقية تطورت إلى علاقة عاطفية عام 2023.

وفي عام 2025، تعاونا على ألبوم "I Said I Love You First"، الذي وصل إلى المركز الثاني على قائمة "بيلبورد 200"، وحصل على ترشيح لجائزة "غرامي" عن فئة أفضل تسجيل راقص بوب.

وتحدثت غوميز عن العمل مع زوجها في الاستوديو، موضحة أنه أكثر خبرة منها، وأنها تستفيد من نصائحه، لكنه لم يحاول فرض قراراته عليها. وقالت إنها استمتعت بالتجربة، رغم أنها لا تتوقع أن تسجل جميع ألبوماتها المستقبلية معه، معتبرة أن العمل المشترك بينهما أصبح ذكرى خاصة.

من جهته، وصف بلانكو زوجته بأنها "أفضل صديقة" له، مشيرًا إلى أن الوقت مرّ سريعًا منذ زواجهما. وقال إنهما يشكلان ثنائيًا متكاملًا، وإن حياتهما اليومية تقوم على الانسجام والصداقة، مضيفًا أنه يشعر بأنه محظوظ لقضاء بقية حياته معها.

ومن المقرر أن يحتفل الثنائي بذكرى زواجهما الأولى في 27 أيلول، وسط تأكيدات متكررة منهما على سعادتهما بالعلاقة القائمة على الصداقة والاحترام والدعم المتبادل.

وتزامنت مقابلة غوميز مع تكريمها بأول جائزة "Beauty Impact Award" من مجلة "بيبول"، تقديرًا لدورها في دعم الصحة النفسية وتأسيس علامة مستحضرات التجميل "Rare Beauty".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيلينا غوميز تواجه اتهامات بالاحتيال.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 08:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا دياب تُفجر مُفاجأة وتكشف للمرة الأولى سبب طلاقها من زوجها عباس ناصر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 08:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاملت مع زوجها بـ"عنف" بعد وفاة والدها.. فنانة عربية تكشف أصعب لحظات حياتها!
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 08:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّ داخل فنجان القهوة.. دراسة تكشف علاقتها بالشيخوخة!
lebanon 24
Lebanon24
18/09/2026 08:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

سيلينا غوميز

المستقبل

من مجلة

من جهته

الثنائي

التزام

السعيد

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:23 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:45 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-09-17
Lebanon24
16:03 | 2026-09-17
Lebanon24
15:23 | 2026-09-17
Lebanon24
12:45 | 2026-09-17
Lebanon24
10:00 | 2026-09-17
Lebanon24
08:43 | 2026-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24