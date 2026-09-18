لجنة مهرجانات صيدا الدولية افتتحت دورتها العاشرة بحفلة أحياها غي مانوكيان

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افتتحت لجنة مهرجانات الدولية، دورتها العاشرة لهذا العام، بحفلة حاشدة أقيمت في متنزه الكنايات على ضفاف نهر الاولي صيدا وأحياها الفنان ، ضمن برنامج تضمن حفلتين يحيي الثانية الفنان .وألقت رئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كلمة في مستهل الحفل اكدت فيها "أن قرار إقامة المهرجانات هذا العام انطلق من رغبة في القول إن القائمين عليها "رغم كل شيء، ما زلنا هنا"، معتبرةً "أن المدن، إلى جانب صمودها وتعبها، تستحق مساحة للفن والثقافة والموسيقى، ومساحة تجمع الناس وتمنحهم لحظات جميلة هم بأمسّ الحاجة إليها".ولفتت كاعين إلى "أن حضور الجمهور يحمل أهمية خاصة بالنسبة إلى ، خصوصاً أن الحالية تتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق مهرجانات صيدا الدولية، وهي عشر سنوات، حملت الكثير من الذكريات والتحديات، وشارك في مسيرتها أشخاص آمنوا بالفكرة وساهموا في إيصالها إلى هذه المرحلة".وأكدت أن هذه الدورة "ما كانت لتصبح حقيقة لولا كل من وقف إلى جانبنا"، موجهة الشكر إلى ووزارة الثقافة ومحافظة الجنوب وبلدية دعمهم وتعاونهم".