لجنة مهرجانات صيدا الدولية افتتحت دورتها العاشرة بحفلة أحياها غي مانوكيان

افتتحت لجنة مهرجانات صيدا
الدولية، دورتها العاشرة لهذا العام، بحفلة حاشدة أقيمت في متنزه الكنايات على ضفاف نهر الاولي صيدا وأحياها الفنان غي مانوكيان
، ضمن برنامج تضمن حفلتين يحيي الثانية الفنان الوليد الحلاني
.
وألقت رئيسة لجنة مهرجانات صيدا الدولية نادين كاعين
كلمة في مستهل الحفل اكدت فيها "أن قرار إقامة المهرجانات هذا العام انطلق من رغبة في القول إن القائمين عليها "رغم كل شيء، ما زلنا هنا"، معتبرةً "أن المدن، إلى جانب صمودها وتعبها، تستحق مساحة للفن والثقافة والموسيقى، ومساحة تجمع الناس وتمنحهم لحظات جميلة هم بأمسّ الحاجة إليها".
ولفتت كاعين إلى "أن حضور الجمهور يحمل أهمية خاصة بالنسبة إلى لجنة المهرجانات
، خصوصاً أن الدورة
الحالية تتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق مهرجانات صيدا الدولية، وهي عشر سنوات، حملت الكثير من الذكريات والتحديات، وشارك في مسيرتها أشخاص آمنوا بالفكرة وساهموا في إيصالها إلى هذه المرحلة".
وأكدت أن هذه الدورة "ما كانت لتصبح حقيقة لولا كل من وقف إلى جانبنا"، موجهة الشكر إلى وزارة السياحة
ووزارة الثقافة ومحافظة الجنوب وبلدية صيدا على
دعمهم وتعاونهم".