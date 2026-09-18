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فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة مغني راب شهير عن عمر 44 عاماً (صورة)

Lebanon 24
18-09-2026 | 13:48
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خبر حزين.. وفاة مغني راب شهير عن عمر 44 عاماً (صورة)
خبر حزين.. وفاة مغني راب شهير عن عمر 44 عاماً (صورة) photos 0
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توفي مغني الراب والمنتج البريطاني سواي داسافو عن عمر 44 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت سنوات، جمع خلالها بين أعماله الموسيقية ودعم عدد من المواهب الشابة وتطوير مسيرتها.

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن داسافو، الحائز على جوائز موسيقية، كان من الشخصيات المؤثرة في مشهد الراب البريطاني، وارتبط اسمه بفنانين حققوا حضوراً واسعاً لاحقاً، بينهم كي إس آي.

واشتهر داسافو، واسمه الحقيقي ديزموند موانغو، بعمله أمام الكواليس وخلفها، إذ أسهم في اكتشاف المواهب وتطويرها، إلى جانب حضوره في مشهد الموسيقى البريطانية المستقلة.

وخلال مسيرته، نال جائزة "ميركوري" ضمن فئة الراب، إضافة إلى ترشيحات وتكريمات أخرى عززت مكانته في الساحة الموسيقية البريطانية.

ولم تتضح في التقرير تفاصيل واسعة عن ظروف وفاته، فيما نعاه عدد من الفنانين والأشخاص الذين عملوا معه، مستذكرين إسهاماته في الموسيقى ودوره في دعم جيل جديد من الفنانين.

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