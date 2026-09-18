حزن في الوسط الفني.. رحيل مطرب وملحن شهير عن عمر 56 عاماً

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وأوضح البيان أن شيك توفي مساء الخميس "محاطاً بالحب"، بعد أيام من إعلان عائلته أنه يتلقى الرعاية الطبية وأن حالته كانت "حرجة لكنها مستقرة"، من دون سبب الوفاة.وُلد شيك في 18 تشرين الثاني 1969 في مونتكلير بولاية نيوجيرسي، وبرز فنياً عام 1996 مع ألبومه الأول الذي حمل اسمه، وحقق نجاحاً لافتاً بأغنية "بالكاد أتنفس"، التي وصلت إلى المركز الـ16 على قائمة " " لأفضل 100 أغنية، ونال عنها ترشيحاً لجائزة "غرامي".وأصدر لاحقاً عدداً من الألبومات، بينها "همهمة" و"القمر الشبح" و" "، قبل أن يتوسع في مجال المسرح الموسيقي، حيث تعاون مع كاتب الأغاني ستيفن ساتر في مسرحية "صحوة الربيع" التي انطلقت عروضها على عام 2006.وحققت المسرحية، المستوحاة من نص للكاتب فيديكند، نجاحاً كبيراً وحصدت 8 جوائز "توني" عام 2007، بينها مسرحية موسيقية وأفضل موسيقى وكلمات أصلية وأفضل توزيع موسيقي.كما كتب شيك موسيقى أعمال مسرحية أخرى، من بينها "مختل أميركي" و"بسبب وين ديكسي"، وجدد تعاونه مع ساتر في "أليس في القلب" و"الحياة السرية للنحل"، بالتوازي مع مواصلة إصدار ألبومات غنائية.وفي أيار الماضي، أعلن شيك عن مسرحيته الموسيقية الجديدة "مذكرات سادة عاشقين"، المقرر عرضها خارج برودواي خلال الخريف، وهي مستوحاة من قصة مصورة يابانية تحمل الاسم نفسه للفنانة مويوكو أنو.