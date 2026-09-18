بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة.. فنان شهير يطلب من جمهوره الدعاء له من داخل المستشفى (صورة)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
وجّه الفنان المصري سامح حسين رسالة مؤثرة إلى جمهوره من على فراش المرض في أحد مستشفيات القاهرة، طالباً منهم الدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، وسط تعاطف واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب حسين عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله في السراء والضراء، والحمد لله على كل حال، أمر هذه الأيام بوعكة صحية، وأسألكم دعوة صادقة بظهر الغيب فلعل دعوة من قلب أحدكم تكون أقرب إلى الله وأرجى للقبول".
كما شكر كل من سأل عنه أو دعا له، قائلاً: "ومن قلبي أشكر كل من سأل عني وكل من دعا لي بظهر الغيب وكل من أحاطني بمحبته واهتمامه، وصلتني دعواتكم ومشاعركم الطيبة وكانت لها في نفسي مكانة وأثر لا تصفه الكلمات".
وأضاف: "أسأل الله أن يمنّ عليَّ بالشفاء التام وأن يحفظكم وأحبابكم من كل سوء، ولا تنسوني من صالح دعائكم".
وسبق أن نال سامح حسين تكريمات رسمية عدة تقديراً لأعماله الكوميدية التي تتناول قضايا اجتماعية وأسرية، وتدعو إلى الترابط ومكارم الأخلاق.