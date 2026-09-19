بعد خلاف استمر لـ 9 سنوات.. مُصالحة بين أصالة ونانسي عجرم! (صورة)

يبدو ان عودة الفنانة إلى وتقديمها حفلا في بلدها بعد غياب طويل، كسرت الجليد بينها وبين الفنانة من الجفاء.



فقد عبرت "إكس" عن سعادتها بالحدث قائلة: "رجعت عالشام ورجّعت معها الفرح والحب والسلام! كتير حلوة هاللحظات ومؤثرة! مبروك أصالة".



فردت أصالة عليها قائلة: "بتعرفي يا نانستي إني كنت عم فكر أبعت لك رسالة قلك فيها إنك شاطرة وحلوة ومخلصة وبتستحقي النجاح لأنك طموحه وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي... وقريباً رح نسهر سوا".

بتعرفي يانانسيتي إني كنت عم فكر أبعت لك رساله قلك فيها إنك شاطره وحلوه ومخلصه وبتستحقي النجاح لأنك طموحه وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي وقريباً رح نسهر سوا أحلى سهره ياحلوتي ❤️ https://t.co/cIYfujYGm6 — Assala (@AssalaOfficial) September 18, 2026 Advertisement

ويعود الجفاء بين النجمتين إلى تسريب فيديو من كواليس برنامج أصالة " " عام 2015، ظهرت فيه أصالة وهي تهمس بكلام فُسّر على أنه تلميح مسيء لنانسي بكلمة "السلالة".



واستمر الفتور والتلميحات عبر السنوات رغم نفي أصالة المتكرر قصدها لنانسي، وتأكيد الأخيرة في لقاءاتها أنها لا تعلم سبباً حقيقياً لخلاف بينهما.