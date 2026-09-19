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فنون ومشاهير

بعد خلاف استمر لـ 9 سنوات.. مُصالحة بين أصالة ونانسي عجرم! (صورة)

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:54
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بعد خلاف استمر لـ 9 سنوات.. مُصالحة بين أصالة ونانسي عجرم! (صورة)
بعد خلاف استمر لـ 9 سنوات.. مُصالحة بين أصالة ونانسي عجرم! (صورة) photos 0
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يبدو ان عودة الفنانة أصالة نصري إلى دمشق وتقديمها حفلا في بلدها بعد غياب طويل، كسرت الجليد بينها وبين الفنانة نانسي عجرم بعد سنوات من الجفاء.

فقد عبرت نانسي عبر موقع "إكس" عن سعادتها بالحدث قائلة: "رجعت أصالة عالشام ورجّعت معها الفرح والحب والسلام! كتير حلوة هاللحظات ومؤثرة! مبروك أصالة".

فردت أصالة عليها قائلة: "بتعرفي يا نانستي إني كنت عم فكر أبعت لك رسالة قلك فيها إنك شاطرة وحلوة ومخلصة وبتستحقي النجاح لأنك طموحه وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي... وقريباً رح نسهر سوا".
 
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ويعود الجفاء بين النجمتين إلى تسريب فيديو من كواليس برنامج أصالة "صولا" عام 2015، ظهرت فيه أصالة وهي تهمس بكلام فُسّر على أنه تلميح مسيء لنانسي بكلمة "السلالة". 

واستمر الفتور والتلميحات عبر السنوات رغم نفي أصالة المتكرر قصدها لنانسي، وتأكيد الأخيرة في لقاءاتها أنها لا تعلم سبباً حقيقياً لخلاف بينهما.

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