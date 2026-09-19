بعد خلاف استمر لـ 9 سنوات.. مُصالحة بين أصالة ونانسي عجرم! (صورة)

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بتعرفي يانانسيتي إني كنت عم فكر أبعت لك رساله قلك فيها إنك شاطره وحلوه ومخلصه وبتستحقي النجاح لأنك طموحه وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي وقريباً رح نسهر سوا أحلى سهره ياحلوتي ❤️ https://t.co/cIYfujYGm6
— Assala (@AssalaOfficial) September 18, 2026
بتعرفي يانانسيتي إني كنت عم فكر أبعت لك رساله قلك فيها إنك شاطره وحلوه ومخلصه وبتستحقي النجاح لأنك طموحه وبدنا نكون أصحاب ولازم تكوني صديقتي لأني بحبك ومع الوقت صار إلك كل التقدير بنفسي وقريباً رح نسهر سوا أحلى سهره ياحلوتي ❤️ https://t.co/cIYfujYGm6