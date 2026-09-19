كاظم الساهر يُشارك في فيلم سينمائي.. إليكم التفاصيل

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بعد أنباء عن اتجاهه للتمثيل من خلال المشاركة في بطولة فيلم سينمائي يحمل عنوان "ملحمة "، ويصوّر أحداثاً وأساطيرَ من تاريخ القديم، حسم الفنان الجدل، وقال في تصريحات إعلامية، إن هذا الفيلم تحديداً يعد حلمه الفني الأكبر، لكنه لن يقوم بالتمثيل، نظراً للجهد الكبير الذي يتطلبه العمل، وسيكتفي بالمشاركة فيه من خلال أدوار أخرى.وأشار إلى أنه أنجز ساعتين من الموسيقى، كما سيقوم بالغناء في العمل الذي تحوّل من عرض موسيقي إلى فيلم سينمائي سيتم تنفيذه على أعلى مستوى إنتاجي يليق بهذه الملحمة التراثية، بينما سيتم إسناد الأدوار التمثيلية لفريق محترف.وسبق أن أوضح الشاعر أنه اتفق مع كاظم على المشاركة في الفيلم، ليصبح أول عمل سينمائي له في مسيرته الفنية، التي قدّم خلالها مئات الأغاني، إضافة إلى مشاركته في تقديم مسرحية غنائيّة.