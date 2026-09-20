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فنون ومشاهير

بعد أن اعتزلت.. فنانة عربية تعرب عن "ندمها" وتكشف تفاصيل عودتها الغنائية

Lebanon 24
20-09-2026 | 04:50
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بعد أن اعتزلت.. فنانة عربية تعرب عن ندمها وتكشف تفاصيل عودتها الغنائية
بعد أن اعتزلت.. فنانة عربية تعرب عن ندمها وتكشف تفاصيل عودتها الغنائية photos 0
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أقرت المطربة شاهيناز بأن ابتعادها عن الغناء لسنوات لم يكن قراراً صائباً، مؤكدة أنها لم تكن لتترك الفن يوماً واحداً لو أتيحت لها فرصة العودة بالزمن.
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وأوضحت، خلال ظهورها في لقاء اعلامي، أن قرار الاعتزال المؤقت جاء تحت تأثير حالة نفسية صعبة، إلى جانب ما وصفته بالاستسهال، مشددة على أن الغناء يمثل جزءاً أساسياً من حياتها.
شاهيناز


وكشفت شاهيناز عن استعدادها لطرح ميني ألبوم بعنوان "عايشة مع إحساسي"، يضم خمس أغنيات، بينها "الليلة شهيصة" و"ده إيه الجمال ده".

كما تحدثت عن تجربتها مع شركة "روتانا"، موضحة أن انفصالها عنها في بداية مسيرتها كان نتيجة صغر سنها وقلة خبرتها، وأنها كانت ستختار الاستمرار معها لو واجهت القرار نفسه اليوم.

وعن الحجاب، أكدت أن ارتداءه أو خلعه لم يؤثر في جوهر شخصيتها أو علاقتها بالله، مشيرة إلى أن تلك المرحلة ارتبطت بمحاولتها الابتعاد عن الضغوط والتقرب إلى الله. كما قالت إنها تؤمن بالحسد وتواجهه بقراءة الأذكار والقرآن الكريم.

وتواصل شاهيناز نشاطها الفني بعد طرح أغنيتي "ده إيه الجمال ده" و"الليلة شهيصة"، إلى جانب مشاركتها في المسرحية الكوميدية "البيت بيتنا" مع الفنان وائل علاء.
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