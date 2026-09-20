بعد أن اعتزلت.. فنانة عربية تعرب عن "ندمها" وتكشف تفاصيل عودتها الغنائية

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وأوضحت، خلال ظهورها في لقاء اعلامي، أن قرار الاعتزال المؤقت جاء تحت تأثير حالة نفسية صعبة، إلى جانب ما وصفته بالاستسهال، مشددة على أن الغناء يمثل جزءاً أساسياً من حياتها.وكشفت شاهيناز عن استعدادها لطرح ميني ألبوم بعنوان "عايشة مع إحساسي"، يضم خمس أغنيات، بينها "الليلة شهيصة" و"ده إيه الجمال ده".كما تحدثت عن تجربتها مع شركة " "، موضحة أن انفصالها عنها في بداية مسيرتها كان نتيجة صغر سنها وقلة خبرتها، وأنها كانت ستختار الاستمرار معها لو واجهت القرار نفسه اليوم.وعن الحجاب، أكدت أن ارتداءه أو خلعه لم يؤثر في جوهر شخصيتها أو علاقتها بالله، مشيرة إلى أن تلك المرحلة ارتبطت بمحاولتها الابتعاد عن الضغوط والتقرب إلى الله. كما قالت إنها تؤمن بالحسد وتواجهه بقراءة الأذكار والقرآن .وتواصل شاهيناز نشاطها الفني بعد طرح أغنيتي "ده إيه الجمال ده" و"الليلة شهيصة"، إلى جانب مشاركتها في المسرحية الكوميدية "البيت بيتنا" مع الفنان وائل علاء.