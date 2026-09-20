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فنون ومشاهير

فاجأت جمهورها... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير!

Lebanon 24
20-09-2026 | 06:42
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فاجأت جمهورها... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير!
فاجأت جمهورها... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير! photos 0
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كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، البالغة 45 عاماً، عن تشخيص إصابتها بالتهاب المريء، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها، خصوصاً مع استعادتها ذكرى وفاة والدها المحامي روبرت كارداشيان بسرطان المريء عام 2003.

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وجاء إعلان كيم في الإعلان الترويجي للموسم الثامن من برنامج "the kardashians"، حيث قالت: "أنا مصابة بمرض يُدعى التهاب المريء".


وعندما سُئلت عما إذا كان المرض نفسه الذي أودى بحياة والدها، أجابت بالنفي، فيما بدت والدتها كريس جينر متأثرة وقالت إن الخبر يدفعها إلى البكاء.

 

ويختلف التهاب المريء عن سرطان المريء، إذ يشير الأول إلى تهيج أو تورم بطانة المريء، وغالباً ما يرتبط بارتجاع حمض المعدة أو بعض الأدوية أو العدوى والحساسية. وقد يسبب حرقة المعدة وصعوبة أو ألماً عند البلع، إضافة إلى السعال وبحة الصوت.

وتشير المعلومات الطبية إلى أن الارتجاع المزمن قد يؤدي في بعض الحالات إلى "مريء باريت"، المرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، إلا أن معظم المصابين بالتهاب المريء أو مريء باريت لا يصابون بالسرطان ويمكن علاج حالتهم.

وترتبط عائلة كارداشيان بجهود التوعية بأمراض المريء، إذ ساهمت في تأسيس "مركز روبرت جي كارداشيان لصحة المريء" في جامعة كاليفورنيا عام 2019 تخليداً لذكرى والدهم ودعماً للأبحاث الطبية.

ولم تكشف كيم حتى الآن تفاصيل إضافية عن حالتها أو علاجها، على أن تتضح المزيد من المعلومات مع انطلاق الموسم الجديد من البرنامج في 8 تشرين الأول المقبل.

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فنون ومشاهير

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