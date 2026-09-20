بعد إعلان اعتزالها.. فنانة شهيرة تغني في حفل زفاف وتفاجئ جمهورها (فيديو)

بعد إعلانها اعتزال الفن، عادت الفنانة داليا مبارك للظهور وهي تغني في حفل زفاف أُقيم في دبي، في خطوة فاجأت جمهورها.

وتداول رواد مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها داليا وهي تؤدي عددًا من الأغنيات وسط أجواء احتفالية.

وكانت داليا مبارك قد أعلنت في آب الماضي اعتزالها الفن، مؤكدة أن عملًا يجمعها بالمواهب ولمى قيس من برنامج " كيدز" سيكون آخر أعمالها الفنية، موضحة أن المجال الفني استنزف الكثير من روحها وصحتها وإنسانيتها.