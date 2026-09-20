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فنون ومشاهير

بعد إعلان اعتزالها.. فنانة شهيرة تغني في حفل زفاف وتفاجئ جمهورها (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2026 | 09:07
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بعد إعلان اعتزالها.. فنانة شهيرة تغني في حفل زفاف وتفاجئ جمهورها (فيديو)
بعد إعلان اعتزالها.. فنانة شهيرة تغني في حفل زفاف وتفاجئ جمهورها (فيديو) photos 0
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بعد إعلانها اعتزال الفن، عادت الفنانة السعودية داليا مبارك للظهور وهي تغني في حفل زفاف أُقيم في دبي، في خطوة فاجأت جمهورها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت فيها داليا وهي تؤدي عددًا من الأغنيات وسط أجواء احتفالية.

وكانت داليا مبارك قد أعلنت في آب الماضي اعتزالها الفن، مؤكدة أن عملًا يجمعها بالمواهب كارما ولمى قيس من برنامج "ذا فويس كيدز" سيكون آخر أعمالها الفنية، موضحة أن المجال الفني استنزف الكثير من روحها وصحتها وإنسانيتها.


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