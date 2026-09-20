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"ما بعرف ليش كلهم بيستغربوا".. إعلامية لبنانية تكشف مفاجأة عن طلاقها (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2026 | 10:03
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ما بعرف ليش كلهم بيستغربوا.. إعلامية لبنانية تكشف مفاجأة عن طلاقها (فيديو)
ما بعرف ليش كلهم بيستغربوا.. إعلامية لبنانية تكشف مفاجأة عن طلاقها (فيديو) photos 0
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حلّت الإعلامية اللبنانية سانا نصر ضيفةً على برنامج "حزاز بعد حزاز" الذي تقدّمه الإعلامية منى خوري عبر "وان تي في"، حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية مع الطلاق، مؤكدةً أن قرار الانفصال لم يكن خيارها.

وقالت سانا: "القرار ما كان قراري أبداً بالطلاق. ما بعرف ليش كلهم بيستغربوا، عنجد".

وعندما وصفتها منى خوري بالقوية، وقالت لها: "بحسك قوية، إنتِ بتاخدي القرار"، ردّت سانا: "أبداً، أنا مني قوية. بعدين ما في حدا بيولد وبعدين بيطلق. ما في امرأة بتعملها. أنا بنتي كان عمرها كم شهر وقت طلقت".

وأضافت: "ما بعرف ليش، وقت أقول لحدا إنّه هو اللي طلب الطلاق، أو هو اللي طلّقني، عن جد بيستغربوا. ما بعرف ليش. عموماً، القرار ما كان قراري، بس لارجع لسؤالك، إيه مظبوط، أوقات ما بيعود بيمشي الحال بين اتنين، بس أنا ضد الطلاق بشكل عام".

وعن إمكانية اتخاذها القرار نفسه لو عاد بها الزمن، قالت سانا: "هلأ ما سألني، بس لو سألني أكيد ما بطلّق، أكيد أكيد. لو شو ما كنت معذبة، مش معذبة، مبسوطة، مش مبسوطة".

وتابعت: "الأم بدها تقرر، وقت تصير أم، الأولوية مش لحالها، مع إنّه يمكن كتار يعاكسوني، لولادها. لأن إذا ولادك معذبة، شو ما تعملي، شو ما تحبي، شو ما تنجحي، شو ما تحققي، ما شي قدام زعل ولد من ولادك".


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