تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما قعلته اصالة لدى وصولها الى دمشق

Lebanon 24
20-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما قعلته اصالة لدى وصولها الى دمشق
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هذا ما قعلته اصالة لدى وصولها الى دمشق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت أصالة أن أول مكان توجهت إليه فور وصولها إلى دمشق كان قبر والدها، الذي تحرص على زيارته منذ وفاته.
Advertisement

وقالت إنها كانت تزور والدها في البداية بشكل شبه يومي، ثم أصبحت الزيارة أسبوعية، معتبرة أن الحديث معه يمثل بالنسبة إليها مساحة للراحة النفسية والفضفضة.

وأضافت أنها طلبت أن تكون بمفردها أثناء الزيارة، وتحدثت مع والدها عن تفاصيل حياتها وما مرت به خلال السنوات الماضية، كما أخبرته أنها أصبحت أقوى مما كان يتوقع، وطمأنته إلى أنها بخير وتعتني بعائلتها.
أشارت الفنانة إلى أنها فوجئت بما رأته في دمشق عند عودتها، لافتة إلى نظافة الشوارع وانتشار الأشجار وعودة الحركة إلى عدد من المناطق، إلى جانب مشاهد الشبان الذين شاركوا في تجهيز المسرح الذي أقيم عليه حفلها.

وأبدت إعجابها بالمستوى الذي ظهر عليه الحفل، سواء من ناحية التنظيم أو الموسيقى أو أداء الفرقة السورية، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تجد هذا المستوى من الإتقان.

كما تحدثت عن التفاصيل التي أعادت إليها ذكريات دمشق، ومنها الباعة في الشوارع ووجود الفستق الحلبي والصبارة، مؤكدة أنها شعرت وكأنها عادت إلى الشام التي تحملها في ذاكرتها.
أكدت أصالة أن تأخر عودتها إلى دمشق لم يكن بسبب غياب الرغبة في العودة، وإنما لأنها أرادت أن تكون عودتها من خلال حفل كبير يليق بالجمهور وتطلعاته.

وقالت إنها لم تكن تريد أن تكون العودة عادية، بل كانت حريصة على تقديم حفل بمستوى كبير، وهو ما تحقق بمساعدة عدد من الأشخاص والجهات، من بينهم زوجها وشقيقها أنس وصديقها منير حمزاوي، إلى جانب وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين.

وأشادت أصالة بكل من ساهم في إنجاح الحفل، مؤكدة أن عودتها إلى دمشق شكلت محطة فارقة في مسيرتها الفنية، وأن حياتها قبل هذا الحفل لن تكون كما بعده.
مواضيع ذات صلة
رئيسة مجلس النواب السابقة تكشف تفاصيل للمرة الاولى عن بايدن
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مايا دياب تُفجر مُفاجأة وتكشف للمرة الأولى سبب طلاقها من زوجها عباس ناصر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مطرب مشهور يكشف للمرة الاولى: تزوجت من مصرية
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد حفلَي أصالة نصري في دمشق بعد غياب 15 عامًا
lebanon 24
Lebanon24
21/09/2026 09:04:54 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة الفنانين السوريين

وزارة الثقافة

السورية

أصالة

الشام

سورية

حلبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-09-20
Lebanon24
14:14 | 2026-09-20
Lebanon24
10:03 | 2026-09-20
Lebanon24
09:07 | 2026-09-20
Lebanon24
08:16 | 2026-09-20
Lebanon24
06:42 | 2026-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24