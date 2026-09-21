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فنون ومشاهير

عن 27 عاماً.. وفاة مفاجئة لابن سيندي كروفرد

Lebanon 24
21-09-2026 | 01:47
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عن 27 عاماً.. وفاة مفاجئة لابن سيندي كروفرد
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توفي بريسلِي غيربر، الابن الوحيد لعارضة الأزياء العالمية سيندي كروفرد ورجل الأعمال راندي غيربر، عن عمر 27 عاماً، وكان بريسلِي أيضاً شقيق عارضة الأزياء والممثلة كايا غيربر.
وبحسب سجلات الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس التي حصلت عليها مجلة PEOPLE، توفي بريسلِي يوم الأحد 20 أيلول في مركز لإعادة التأهيل، ولم تُستكمل عملية تشريح الجثة بعد.
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وقال ممثل عن عائلة بريسلِي، سيندي كروفرد وراندي غيربر وكايا غيربر، في بيان لـPEOPLE: "تطلب العائلة احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت الصعب والمؤلم للغاية".

وُلد بريسلِي في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا عام 1999، وبدأ العمل عارض أزياء في سن مبكرة، بعدما وقّع مع وكالة IMG Models عندما كان في الخامسة عشرة من عمره.

وفي سن السابعة عشرة، بدأ يحظى باهتمام واسع في عالم الموضة، كما شق طريقه على منصات عروض الأزياء، وشارك في عرض Moschino في لوس أنجلوس، قبل أن يتوجه إلى ميلانو للمشاركة في عرض Dolce & Gabbana، إلى جانب ظهوره في حملة إعلانية لـCalvin Klein.

وكان بريسلِي قد تحدث علناً خلال السنوات الأخيرة عن معاناته مع الصحة النفسية وتعاطي المواد المخدرة، وسعى إلى مشاركة تجربته مع الآخرين.

كما أطلق عبر حسابه على إنستغرام سلسلة مقاطع بعنوان "Mental Health Mondays"، تحدث فيها عن التعافي والعادات الصحية وكيفية مساعدة الأشخاص الذين يمرون بتجارب مشابهة.

وفي عام 2019، وُجّهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، كما أثار عام 2020 جدلاً بعدما حصل على وشم على وجهه يحمل كلمة "MISUNDERSTOOD"، قبل أن يبدو أنه أزاله في العام التالي.

وفي حديث سابق، قال بريسلِي عن تجربته مع الصحة النفسية: "بعد أن عانيت من مشاكل في الصحة النفسية والاكتئاب وأمور أخرى، أعتقد أن مساعدتي لشخص واحد أو لمئة شخص للخروج من المكان الذي كنت فيه في مرحلة ما من حياتي، هي كل ما أحتاج إليه".

 وأضاف أنه يأمل أن تساعد أخطاؤه أشخاصاً آخرين على تجنب الوقوع في الأخطاء نفسها.
وفي 2025، تحدث بريسلِي في مقطع حُذف لاحقاً عن الأدوية التي كان يتناولها لعلاج نوبات الهلع، كما كشف عن شعوره بأنه ليس وحيداً في معاناته، آملاً في الوصول إلى أشخاص يمكنهم مساعدته أو إرشاد من يحتاج إلى الدعم.

وفي عدد أيلول 2026 من مجلة Vogue، تحدثت شقيقته كايا بشكل نادر عن معاناته الطويلة مع إدمان المخدرات.
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