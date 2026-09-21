من المستشفى.. فنان يطلب الدعاء لوالده (صورة)

طلب الفنان المصري من متابعيه الدعاء لوالده، بعدما نشر صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات.

وأرفق الصورة عبر حسابه في " " برسالة قال فيها: "إن شاء الله تقوم بالسلامة والدي وحش الوحوش".

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وكان العوضي قد كشف مؤخراً أنه يعيش ، معبراً عن رغبته في أن يصبح أباً، وقال خلال لقاء تلفزيوني: "أتمنى أسمع كلمة "، مؤكداً أن جنس المولود لا يشكل فارقاً بالنسبة إليه.

وعلى الصعيد الفني، يستعد العوضي لعرض مسلسل "سلطان الديب" في موسم 2027، بمشاركة سوسن بدر ورانيا يوسف ويارا ولجين .