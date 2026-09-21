من المستشفى.. فنان يطلب الدعاء لوالده (صورة)

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طلب الفنان المصري أحمد العوضي من متابعيه الدعاء لوالده، بعدما نشر صورة له أثناء تلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات.
وأرفق العوضي الصورة عبر حسابه في "فيسبوك" برسالة قال فيها: "إن شاء الله تقوم بالسلامة والدي الغالي وحش الوحوش".
وكان العوضي قد كشف مؤخراً أنه يعيش قصة حب، معبراً عن رغبته في أن يصبح أباً، وقال خلال لقاء تلفزيوني: "أتمنى أسمع كلمة بابا"، مؤكداً أن جنس المولود لا يشكل فارقاً بالنسبة إليه.
وعلى الصعيد الفني، يستعد العوضي لعرض مسلسل "سلطان الديب" في موسم رمضان 2027، بمشاركة سوسن بدر ورانيا يوسف ويارا السكري ولجين خليفة.