إصابات وعراك خلال حفلة "دي جي" لبنانيّ شهير.. شاهدوا بالفيديو ما حصل

تحولت حفلة منسق الموسيقى اللبناني "DJ Rodge" في سيدني إلى حالة من الفوضى، بعدما اندلع شارك فيه نحو 15 شخصاً بسبب خلاف على منطقة مخصصة لكبار الشخصيات.

وبحسب صحيفة " تلغراف" ، وقعت الحادثة مساء السبت داخل محطة "وايت باي" للرحلات البحرية، حيث أظهرت لقطات تحطم كؤوس وتدخل عناصر الأمن للسيطرة على المتشاجرين.

وأفادت شرطة بأنها تلقت بلاغاً عن الشجار نحو الساعة 10:40 مساءً. وخلال العراك، تعرض رجل يبلغ 50 عاماً لضربة بقطعة زجاج، ما تسبب بجرح في جبينه، قبل أن يعالجه المسعفون وينقلوه إلى المستشفى. ولم تُسجل إصابات أخرى.

وأظهر الفيديو رجلاً يقفز إلى خشبة المسرح، قبل أن يلقي بنفسه مجدداً باتجاه الحشد، إلا أن عناصر الأمن اعترضوه في الهواء وأسقطوه فوق إحدى الطاولات.

وقال أحد الحاضرين إن الشجار اندلع قرب نهاية الحفلة، ما أجبر DJ Rodge، واسمه الحقيقي روجيه سعد، على إيقاف الموسيقى ومطالبة المتورطين بالهدوء.

ولم توجه الشرطة أي اتهامات حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة، مع دعوة الشهود وكل من يمتلك تسجيلات مصورة إلى تسليمها للمحققين. ولم يصدر تعليق فوري عن DJ Rodge أو الجهة المنظمة للحفلة.