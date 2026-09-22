أزمة تكريم الراحل هاني شاكر تتصاعد

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ورفض النقيب وصف التكريم بأنه "عبث وهراء"، مؤكداً أنه جاء تقديراً لمسيرة هاني شاكر، ودافع عن شرعية نقابته باعتبارها جهة منتخبة ومعترفاً بها.وكشف عن تفاصيل زيارة سابقة لمصطفى كامل إلى وترتيب تكريمه الأوبرا، كما ادعى أن كامل اشترط تولي رئاسة الموسيقية العربية للمشاركة في اجتماع انتخابي بالرياض.وأكد أنه نسق مع مصطفى كامل بشأن تكريم هاني شاكر خلال اتصال جرى في آب، وأن الفكرة قوبلت بالترحيب، قبل أن يُطلب منه التواصل مع وكيل النقابة علاء سلامة.وتحدث أيضاً عن خلافات سابقة بينهما مرتبطة بأزمة الفنان ، نافياً سعيه إلى خوض معركة، ومطالباً بالرد على روايته بالوثائق والشهود.، أوضح مصطفى كامل أنه تأخر في الرد لانشغاله بأداء مناسك ، قبل أن يصدر بياناً وصف فيه ما حدث خلال الأيام الماضية بـ"المهاترات"، واتهم النقيب التونسي بالسعي إلى الشهرة على حساب فنان كبير ونقابة عريقة.