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فنون ومشاهير

أزمة تكريم الراحل هاني شاكر تتصاعد

Lebanon 24
22-09-2026 | 09:19
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تصاعد الخلاف بين نقيب الفنانين التونسيين ومصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، على خلفية الجدل المحيط بتكريم الفنان الراحل هاني شاكر.
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ورفض النقيب التونسي وصف التكريم بأنه "عبث وهراء"، مؤكداً أنه جاء تقديراً لمسيرة هاني شاكر، ودافع عن شرعية نقابته باعتبارها جهة منتخبة ومعترفاً بها.

وكشف عن تفاصيل زيارة سابقة لمصطفى كامل إلى تونس وترتيب تكريمه في دار الأوبرا، كما ادعى أن كامل اشترط تولي رئاسة اتحاد النقابات الموسيقية العربية للمشاركة في اجتماع انتخابي بالرياض.

وأكد أنه نسق مع مصطفى كامل بشأن تكريم هاني شاكر خلال اتصال جرى في آب، وأن الفكرة قوبلت بالترحيب، قبل أن يُطلب منه التواصل مع وكيل النقابة علاء سلامة.

وتحدث أيضاً عن خلافات سابقة بينهما مرتبطة بأزمة الفنان أحمد سعد، نافياً سعيه إلى خوض معركة، ومطالباً بالرد على روايته بالوثائق والشهود.

من جهته، أوضح مصطفى كامل أنه تأخر في الرد لانشغاله بأداء مناسك العمرة، قبل أن يصدر بياناً وصف فيه ما حدث خلال الأيام الماضية بـ"المهاترات"، واتهم النقيب التونسي بالسعي إلى الشهرة على حساب فنان كبير ونقابة عريقة.
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