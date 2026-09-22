إعلامية عربية تناشد: "شغلوا الفنانين اللي قاعدين في بيوتهم"

دعت الإعلامية شركات الإنتاج إلى منح فرص للفنانين الذين ابتعدوا عن الشاشة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن كثيرين منهم يمتلكون الموهبة والقدرة على تقديم أدوار مميزة.

وقالت صبري، خلال برنامج "قعدة ستات"، إن بعض الفنانين يبقون دون عمل، رغم استعدادهم المهني واهتمامهم بمظهرهم ولياقتهم، محذرة من الضغوط النفسية الناتجة عن هذا الوضع.

وانتقدت تكرار ظهور الأسماء نفسها وانتقالها من عمل إلى آخر، في مقابل استبعاد فنانين آخرين، معتبرة أن "الشللية" موجودة في الوسط الفني منذ سنوات.

وأشارت إلى أن بعض الفنانين اضطروا إلى طلب العمل عبر والكشف عن أزماتهم المادية، موجهة رسالة إلى المنتجين قالت فيها: "نفسي تسمعوا صوتي.. شغّلوا الناس اللي قاعدة في البيت".

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