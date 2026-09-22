برفقة ابنتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بإطلالة جديدة (فيديو)

تصدّرت النجمة ، بعد ظهورها برفقة ابنتها هنا في مقطع فيديو عفوي حظي بتفاعل واسع.

ونشرت هنا الفيديو عبر حسابها على "تيك توك"، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية من دون مكياج، وهي تغني وتتفاعل مع أغنية "يا قلبو" لنانسي ، وسط أجواء مرحة داخل أحد المطاعم.

وانتشر المقطع سريعًا، وسط تعليقات من جمهور شيرين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتها بحالة جيدة، مؤكدين استمرار دعمهم لها.