تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

برفقة ابنتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بإطلالة جديدة (فيديو)

Lebanon 24
22-09-2026 | 16:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
برفقة ابنتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بإطلالة جديدة (فيديو)
برفقة ابنتها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بإطلالة جديدة (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تصدّرت النجمة شيرين عبد الوهاب الترند، بعد ظهورها برفقة ابنتها هنا في مقطع فيديو عفوي حظي بتفاعل واسع.

ونشرت هنا الفيديو عبر حسابها على "تيك توك"، حيث ظهرت شيرين بإطلالة طبيعية من دون مكياج، وهي تغني وتتفاعل مع أغنية "يا قلبو" لنانسي عجرم، وسط أجواء مرحة داخل أحد المطاعم.

وانتشر المقطع سريعًا، وسط تعليقات من جمهور شيرين الذين عبّروا عن سعادتهم برؤيتها بحالة جيدة، مؤكدين استمرار دعمهم لها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد فترة طويلة من الغياب.. شاهدوا شيرين عبد الوهاب في أول حفل لها في الساحل الشمالي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب.. إطلالة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحصد تفاعلا
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة وزن ملحوظة... أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب برفقة طبيبها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة ترامب تتصدر الترند.. من هي نتالي هارب
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 03:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

شيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

نانسي عجرم

شيرين عبد

نانسي

سعادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-09-22
Lebanon24
15:56 | 2026-09-22
Lebanon24
10:33 | 2026-09-22
Lebanon24
09:19 | 2026-09-22
Lebanon24
07:26 | 2026-09-22
Lebanon24
04:28 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24