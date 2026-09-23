بسبب زوجته اللبنانية.. جورج كلوني يُدير ظهره لأصدقائه!

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يبدو ان حياة النجم الأميركي تغيّرت بعد زواجه من المحامية من أصل لبناني أمل علم الدين، فقد قلّص دائرة معارفه بشكل ملحوظ وابتعد عن معظم أصدقائه القدامى من نجوم الصف الأول، في ظل حرصه على الحفاظ على زواجه وقضاء المزيد من الوقت مع عائلته.وفي هذا السياق، كشف مصدر خاص تحدث لموقع "رادار أونلاين" ان كلوني تحوّل من شخص اجتماعي إلى شخص يحب قضاء الوقت ، ما أثار دهشة أصدقائه في لا سيما أنه كان دائمًا ما يدعوهم للإقامة في منزله المطل على بحيرة كومو على مر السنين.وأضاف المصدر: الجميع يعرف أن علاقته بزميله النجم بيت لم تعد ودية كما كانت عليه خلال تلك الأيام، باستثناء فترات العمل معًا والحاجة إلى الترويج لأحد مشاريعهما، لكن ما لا يدركه كثيرون هو أنه ابتعد تقريبًا عن معظم أصدقائه القدامى في هوليوود.ولفت المصدر إلى أن البعض يلقي باللوم ، معتبرين أنها تقف وراء قرار جورج كلوني بالابتعاد عن أصدقائه، لا سيما أن الزوجين لا يزالان يستضيفان الكثير من الأشخاص في منزلهما، لكن معظمهم ينتمون إلى دائرة معارفها، وليسوا من نجوم هوليوود.