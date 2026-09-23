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فنون ومشاهير

بعد معاناة طويلة.. وفاة ممثل ومخرج شهير بالقتل الرحيم عن 43 عامًا

Lebanon 24
23-09-2026 | 14:30
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بعد معاناة طويلة.. وفاة ممثل ومخرج شهير بالقتل الرحيم عن 43 عامًا
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توفي الممثل والمخرج الفرنسي أرنو دينيس، الثلاثاء، عن عمر 43 عامًا، بالقتل الرحيم في مدينة نامور البلجيكية، بعد معاناة طويلة مع آلام ومضاعفات صحية بدأت، وفق محاميه، عقب خضوعه عام 2023 لعملية زراعة شبكة لعلاج فتق في المغبن.

ولجأ دينيس إلى بلجيكا بعد تدهور حالته الصحية وعدم عثوره على خيارات طبية أخرى تنهي معاناته، بحسب تصريحاته.

وذكر موقع "يورو نيوز" أن دينيس عانى آلامًا شديدة وإعاقة حادة بعد تركيب طرف اصطناعي من مادة البولي بروبيلين لعلاج فتق في المغبن الأيمن، قبل أن يخضع لإزالة الغرسة في الولايات المتحدة في نيسان 2024 بسبب مضاعفات عدة.

وقال محاميه: "اتُّخذ قرار أرنو دينيس بالتشاور مع ثلاثة أطباء في نامور. لم يعد جسده قادرًا على حمله. لقد فقد السيطرة عليه. وفاة أرنو دينيس هي نتيجة الألم الشديد الذي كان يعاني منه طوال أشهر عديدة".

وشُخّصت حالته بالتهاب في الدماغ والنخاع العضلي، في سياق متلازمة "ASIA"، وهي تفاعل التهابي مرتبط بالتعرض لمادة مساعدة.

وعُرف دينيس خصوصًا بإخراجه مسرحيتي "العلاقات الخطرة" لشودرلو دو لاكلو و"النساء العالمات" لموليير.

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