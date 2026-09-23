بالصور.. جنيفر لوبيز تتألق في ميلانو بقلادة ماسية مرصعة بحجر نادر

خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار خلال مشاركتها في حفل "فوغ وورلد: ميلانو"، بإطلالة لافتة زيّنتها قلادة ماسية فاخرة مرصعة بحجر توباز باراييبا بوزن 74.459 قيراطًا، من تصميم دار "دولتشي آند غابانا" .

وشهد الحفل، الذي أقيم مساء الثلاثاء في وسط ميلانو، لحظة استعراضية للنجمة البالغة 57 عامًا، بعدما اقترب منها أحد العارضين من الصف الأمامي واقتادها إلى وسط "غاليريا فيتوريو إيمانويلي الثاني"، حيث رقصت معه قبل أن تنهي وصلتها برفع ذراعها وسط تفاعل الحضور، لتتألق القلادة خلال حركتها.

تنتمي القلادة إلى مجموعة المجوهرات الفاخرة "ألتا جويليريا" التابعة لـ"دولتشي آند غابانا"، وصُنعت من الأبيض، فيما استقر حجر التوباز الكبير عند أعلى فستان أسود متوسط الطول، ضيق ومن دون أكمام، ومصنوع من التول.

وأكملت لوبيز إطلالتها بقفازات "أوبرا" سوداء شفافة، وحذاء بكعب مدبب ومفتوح من الخلف، إلى جانب أقراط وخاتم من الألماس والذهب الأبيض.

وسبق أن ارتدت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة ديانا، القلادة نفسها خلال حفل «غران دو لا أوت جوليري» في تشرين الأول الماضي، حين تسلمت جائزة نيابة عن قسم المجوهرات في الدار.

وأقيمت النسخة الخامسة من "فوغ وورلد" في إيطاليا للمرة الأولى، لتفتتح فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو تحت شعار "الموضة والحرفية والإبداع في عصر التكنولوجيا".

وقالت آنا وينتور، رئيسة المحتوى في مجموعة "كوندي ناست"والمديرة التحريرية العالمية لمجلة "فوغ"، إن ميلانو تجسد التوازن بين الحرفية والإبداع، معتبرة أن إقامة الحدث فيها تمثل احتفالًا كبيرًا بالمشهد الإبداعي.

كما خُصصت تبرعات الحفل لدعم مكتبة في حي "كوارتو أوجيارو" بميلانو، بحضور عدد من نجوم الفن والسينما، بينهم باميلا أندرسون، داكوتا جونسون وهايدي كلوم.

وشهد الحدث أيضًا مشاركات استعراضية من كاردي بي وأليشيا كيز، إلى جانب لوبيز، ضمن فعاليات المنصة الرئيسية.



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