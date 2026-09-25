بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية!

انتشر عبر مقطع فيديو يظهر فيه ، نجل نجم ، وهو يتحدث باللغة العربية بطريقة لافتة.



وقال جونيور في الفيديو: "السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله غود، شكرًا"، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.