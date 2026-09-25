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فنون ومشاهير

بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية!

Lebanon 24
25-09-2026 | 16:27
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بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية!
بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يتحدث بالعربية! photos 0
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كريستيانو رونالدو جونيور، نجل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يتحدث باللغة العربية بطريقة لافتة.

وقال جونيور في الفيديو: "السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله غود، شكرًا"، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

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